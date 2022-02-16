Росстат зафиксировал резкое замедление недельной инфляции
Потребительские цены в России с 5 по 11 февраля выросли на 0,13% по сравнению с предыдущей неделей, следует из материалов Росстата. Это значение более чем в два раза меньше, чем в период с 29 января по 4 февраля. Тогда показатель составил 0,29%.
Значение ниже текущего ранее было отмечено в период с 11 по 14 января — 0,1%. Однако тогда Росстат представил расчеты по неполной неделе. До этого он сообщил, что с 1 по 10 января цены выросли на 0,56%. Прежде инфляция ниже, чем с 5 по 11 февраля, была зафиксирована в период с 7 по 13 декабря (0,06%).
Недельная инфляция замедлилась на фоне падения стоимости туристических поездок в Турцию. Они подешевели сразу на 6,12% после того, как в предыдущий период подорожали на 7,48%.
Кроме того, замедлился рост цен на новые легковые автомобили иностранных марок — с 0,77 до 0,38% и отечественных марок — с 0,11 до 0,09%. Однако бензин, наоборот, подорожал на 0,04% после 0,02% ранее, а дизельное топливо — на 0,29% после 0,24%.
Вдобавок замедлились темпы подорожания плодоовощной продукции — с 1,9 до 1,6%. С 5 по 11 февраля стоимость огурцов увеличилась на 2,64%, белокочанной капусты — на 2,41%, бананов — на 2,35%, помидоров — на 2,32%, моркови — на 1,93%, свеклы — на 1,12%, яблок — на 0,68%. При этом картофель подешевел на 0,06%, а репчатый лук — на 0,19%. На предыдущей неделе цена ни на один из этих продуктов не упала.
В перечень наиболее подорожавших за неделю продуктов питания также вошли фруктово-ягодные консервы для детского питания (+0,84%), полукопченая и варено-копченая колбаса (+0,64%), макароны из муки высшего сорта и сливочное масло (+0,63%), питьевое цельное пастеризованное молоко (+0,56%), творог и сахар (+0,54%). За то же время на 0,47% подешевели мясные консервы для детского питания, на 0,39% — куриные яйца и пшено, на 0,27% — мороженая неразделанная рыба, на 0,25% — свинина, сосиски и сардельки.
По данным Росстата, годовая инфляция в январе обновила шестилетний максимум, ускорившись до 8,73%. Сейчас показатель находится на пике, заявила 11 февраля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Регулятор ожидает, что темпы роста потребительских цен в России начнут замедляться к концу I квартала этого года. Вернуть показатель к цели в 4% у ЦБ в 2022 г. не получится, поскольку тогда пришлось бы предпринять «шоковое» повышение ключевой ставки, а это, в свою очередь, угрожает экономическому росту и финансовой стабильности, пояснила Набиуллина.