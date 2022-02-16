Росстат зафиксировал резкое замедление недельной инфляции

Значение ниже текущего ранее было отмечено в период с 11 по 14 января — 0,1%. Однако тогда Росстат представил расчеты по неполной неделе. До этого он сообщил, что с 1 по 10 января цены выросли на 0,56%. Прежде инфляция ниже, чем с 5 по 11 февраля, была зафиксирована в период с 7 по 13 декабря (0,06%).