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Экономика

Кабмин РФ ограничил ввоз и применение гидрофторуглеродов в промышленности

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, предполагающее постепенное сокращение ежегодных объемов ввоза, производства и использования гидрофторуглеродов (ГФУ) в России.

Согласно постановлению, с 2022 г. объем потребления ГФУ не должен превышать 46,2 млн т СО2-эквивалента. С 2024 г. предельное значение составит 31,6 млн т, с 2029 г. — 14,6 млн т, с 2034 г. — 9,7 млн т, с 2036 -го и далее — 7,3 млн т. Таким образом предполагается, что потребление гидрофторуглеродов в России за эти годы сократится на 85%.

Документ подготовлен в рамках выполнения Россией обязательств по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой. В 2020 г. Россия приняла поправку к протоколу, включив гидрофторуглероды в перечень веществ, регулируемых данным международным договором.

ГФУ — это органические соединения, содержащие фтор и атомы водорода. Они широко используются в промышленности, например при производстве холодильного оборудования, кондиционеров, аэрозолей и ингаляторов. Эти вещества не наносят вреда озоновому слою, но относятся к группе сверхпарниковых газов, которые негативно влияют на экологию. Из подписанного Мишустиным постановления следует, что под государственный контроль в России попадают дифторметан, декафторпентан, трифторметан, фторметан и гексафторпропан.

В ноябре прошлого года правительство одобрило временный запрет на ввоз в Россию озоноразрушающих веществ (ОРВ). В текущем году их объем сократится на 20% — с 363 метрических тонн до 291 тонны. С 2022 г. в российской промышленности разрешается применение только двух видов таких веществ — дифторхлорметана и фтордихлорэтана. Объемы их потребления составят 218,6 т и 72,3 т соответственно.

К ОРВ относятся химикаты на основе хлора и брома, которые используются в различных областях промышленности, в том числе при производстве холодильников, кондиционеров, аэрозолей, огнетушителей и растворителей. «Так как ОРВ наносят урон защитному слою планеты, объемы их ввоза, производства и использования в стране регулируются государством. Главная цель — поэтапное сокращение их потребления вплоть до полного отказа к 2030 г.», — заявили тогда в пресс-службе правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных