Кабмин РФ ограничил ввоз и применение гидрофторуглеродов в промышленности

Согласно постановлению, с 2022 г. объем потребления ГФУ не должен превышать 46,2 млн т СО2-эквивалента. С 2024 г. предельное значение составит 31,6 млн т, с 2029 г. — 14,6 млн т, с 2034 г. — 9,7 млн т, с 2036 -го и далее — 7,3 млн т. Таким образом предполагается, что потребление гидрофторуглеродов в России за эти годы сократится на 85%.