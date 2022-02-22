Кабмин РФ ограничил ввоз и применение гидрофторуглеродов в промышленности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, предполагающее постепенное сокращение ежегодных объемов ввоза, производства и использования гидрофторуглеродов (ГФУ) в России.
Согласно постановлению, с 2022 г. объем потребления ГФУ не должен превышать 46,2 млн т СО2-эквивалента. С 2024 г. предельное значение составит 31,6 млн т, с 2029 г. — 14,6 млн т, с 2034 г. — 9,7 млн т, с 2036 -го и далее — 7,3 млн т. Таким образом предполагается, что потребление гидрофторуглеродов в России за эти годы сократится на 85%.
Документ подготовлен в рамках выполнения Россией обязательств по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой. В 2020 г. Россия приняла поправку к протоколу, включив гидрофторуглероды в перечень веществ, регулируемых данным международным договором.
ГФУ — это органические соединения, содержащие фтор и атомы водорода. Они широко используются в промышленности, например при производстве холодильного оборудования, кондиционеров, аэрозолей и ингаляторов. Эти вещества не наносят вреда озоновому слою, но относятся к группе сверхпарниковых газов, которые негативно влияют на экологию. Из подписанного Мишустиным постановления следует, что под государственный контроль в России попадают дифторметан, декафторпентан, трифторметан, фторметан и гексафторпропан.
В ноябре прошлого года правительство одобрило временный запрет на ввоз в Россию озоноразрушающих веществ (ОРВ). В текущем году их объем сократится на 20% — с 363 метрических тонн до 291 тонны. С 2022 г. в российской промышленности разрешается применение только двух видов таких веществ — дифторхлорметана и фтордихлорэтана. Объемы их потребления составят 218,6 т и 72,3 т соответственно.
К ОРВ относятся химикаты на основе хлора и брома, которые используются в различных областях промышленности, в том числе при производстве холодильников, кондиционеров, аэрозолей, огнетушителей и растворителей. «Так как ОРВ наносят урон защитному слою планеты, объемы их ввоза, производства и использования в стране регулируются государством. Главная цель — поэтапное сокращение их потребления вплоть до полного отказа к 2030 г.», — заявили тогда в пресс-службе правительства.