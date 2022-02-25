Рубль укрепился к доллару и евро после открытия торгов
Курс рубля стал укрепляться по отношению к доллару и евро после открытия торгов 25 февраля, тогда как вчера упал до исторического минимума, следует из данных Московской биржи.
Так, курс доллара на открытии сегодняшних торгов составил 86 руб. после 85,25 руб. на закрытии вчера. На минимуме, к 10:21 мск, 25 февраля он снижался до 83,17 руб.
Евро на открытии торгов стоил 96,06 руб. Вчерашние торги закрылись на отметке 95,2 руб. В 10:17 курс падал до 92,8 руб.
К 10:40 доллар подорожал до 83,61 руб., евро — до 93,78 руб.
Вчера Мосбиржа отменила утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках. Торги на первом открылись в 9:50, а на втором — в 10:00. В 10:16 на площадке начался дискретный аукцион по всем акциям и депозитарным распискам. В таком же формате торги шли и вчера.
Индекс Мосбиржи IMOEX к 10:57 вырос на 23,67% относительно вчерашнего закрытия — до 2545,32 пункта. Индекс РТС повысился на 29,27% до 960,38 пункта.
Вчера российский фондовый рынок рухнул на фоне военной операции, начатой Россией в Донбассе. Курс доллара обновил исторический максимум, достигнув 89,6 руб. Евро рос до рекордных с декабря 2014 г. 99,99 руб.
Индексы IMOEX и РТС падали на 45,5 и 49,3% соответственно к закрытию предыдущих торгов. На минимуме они достигали 1681,55 пункта и 610,33 пункта соответственно.
На фоне этого Московская и Санкт-Петербургская биржи приостанавливали торги. Сегодняшние торги на второй из площадок начнутся в 17:00.
В связи с ситуацией на рынках Центробанк начал валютные интервенции. Также регулятор принял решение о расширении ломбардного списка и предоставлении дополнительной ликвидности кредитным организациям. Вдобавок ЦБ временно запретил короткие продажи ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынке.