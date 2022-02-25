Рубль укрепился к доллару и евро после открытия торгов

Вчера Мосбиржа отменила утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках. Торги на первом открылись в 9:50, а на втором — в 10:00. В 10:16 на площадке начался дискретный аукцион по всем акциям и депозитарным распискам. В таком же формате торги шли и вчера.