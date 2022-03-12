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Экономика

Производители электроники войдут в список системообразующих предприятий

Ведомости

Минпромторг и Минцифры расширят критерии попадания в список системообразующих предприятий, чтобы компании из отрасли электроники могли войти в него и получить необходимые льготы. Об этом на совещании по развитию российской электронной промышленности заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко отметил, что Россия «давно привыкла жить под санкциями», и указал на необходимость развития в стране собственных продуктов и ускоренного импортозамещения. Сектор микроэлектроники, по его словам, можно поддержать через список системообразующих предприятий.

«В текущей ситуации также необходимо через банковскую систему поддерживать предприятия реального сектора электронной промышленности. Во всех отраслях экономики сейчас вводятся льготные кредиты и субсидирование процентной ставки, рассматривается возможность льготного кредитования через региональные бюджеты», – сказал вице-премьер.

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Чернышенко также рассказал о результатах рабочих групп, реализующих проекты в области отечественной микроэлектроники. По его данным, в проработке сейчас находится 50 проектов от 19 рабочих групп.

Евросоюз и другие западные страны, включая Великобританию и США, начали вводить персональные и секторальные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также после начала спецоперации на Украине. Санкции в разной степени затронули экономическую, финансовую и торговую сферы, в том числе банки и экспорт технологий. Также США, ЕС, Швейцария и другие ввели запрет на операции с российскими правительственными учреждениями и Центральным банком.

Объем импорта полупроводников, который подпадает под санкции против России, может составлять около $470 млн, но есть возможность переориентировать поставки на азиатские страны, сообщил ранее ТАСС ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Сергей Синельников-Мурылев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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