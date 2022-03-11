«Известия»: на первоочередные меры поддержки экономики выделят более 1 трлн рублей
На реализацию первоочередных мер по поддержке российской экономики из федерального бюджета выделят более 1 трлн руб., пишут «Известия» со ссылкой на рабочую версию проекта плана правительства от 9 марта. Источник издания в правительстве подтвердил подлинность документа.
Всего на указанные в документе инициативы планируется потратить не менее 1,042 трлн руб., для ряда из них финансирование еще уточняется.
Почти половина дополнительных расходов приходится на соцподдержку. Сюда входят выплата пособий «в условиях роста численности безработных граждан (без изменения размера)», организация временной работы для сотрудников организаций, которым грозит увольнение, субсидирование переобучения работников промышленных компаний, организация общественных работ, переобучение и повышение квалификации безработных, а также компенсация части затрат на оплату труда для организаций, которые создают рабочие места для россиян, потерявших работу в результате закрытия иностранных предприятий из-за санкций. На эти цели будет выделено в общей сложности 496 млрд руб.
Вторая крупная статья расходов — транспорт. На докапитализацию РЖД для поддержки реализации инвестиционной программы и цифровизации планируется направить 250 млрд руб, еще 25 млрд пойдет на помощь авиакомпаниям, включая субсидирование кредитования, лизинговых платежей и текущей деятельности.
Строительная отрасль и ЖКХ получат 99,8 млрд руб., системообразующие организации — 84,8 млрд. Предприятиям АПК выделят 42 млрд для расширения программ льготного кредитования и льготного лизинга. Помощь малому и среднему бизнесу обойдется бюджету в 23,3 млрд руб., поддержка промышленников — в 20 млрд.
В предварительные расчеты также включены выпадающие доходы бюджета в текущем году в результате применения льгот. Ожидается, что они составят 18,7 млрд руб., в том числе льготы для резидентов «Сколково» в размере 15,2 млрд и обнуление налога на прибыль для IT-компаний в 3,5 млрд.
Согласно документу, правительство также намерено увеличить максимальный размер застрахованных вкладов в банках до 2 млн руб. (сейчас — 1,4 млн).
Отмечается, что из проекта плана убрали положения о дополнительной индексации пенсий и пособий, а также о повышении ставки по программе льготной ипотеки с 7 до 10%, поэтому соответствующие расходы в документе не учитываются. При этом источники газеты заявили, что вопрос повышения ставки «остается в силе»: его хотят рассмотреть отдельно из-за разногласий с ЦБ, который опасается ускорения темпов роста инфляции.
В пресс-службе Минэкономразвития сообщили накануне, что президент Владимир Путин одобрил «первый оперативный набор мер поддержки» российской экономики, который будет дополняться по мере поступления предложений от бизнеса и оценки ситуации. В четверг, 10 марта, правительство внесло в Госдуму второй пакет антикризисных законопроектов. Первый пакет был принят 4 марта и подписан президентом 8 марта.