«Известия»: на первоочередные меры поддержки экономики выделят более 1 трлн рублей

Отмечается, что из проекта плана убрали положения о дополнительной индексации пенсий и пособий, а также о повышении ставки по программе льготной ипотеки с 7 до 10%, поэтому соответствующие расходы в документе не учитываются. При этом источники газеты заявили, что вопрос повышения ставки «остается в силе»: его хотят рассмотреть отдельно из-за разногласий с ЦБ, который опасается ускорения темпов роста инфляции.