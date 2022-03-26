Spiegel: оплата за газ в рублях заставит ЕС обходить собственные санкции

23 марта Владимир Путин поручил принимать оплату российского газа в рублях от стран из списка недружественных – в него вошло 48 государств. Власти нескольких европейских стран высказались против этой инициативы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала переход в расчетах за российский газ на рубли попыткой обхода санкций. Министр финансов Германии Кристиан Линднер рекомендовал немецким энергетическим компаниям придерживаться условий контрактов, то есть платить в долларах или евро. Западные страны подстроятся под решение российской стороны перевести оплату поставок газа в рубли и поймут, что это надежная валюта, говорил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».