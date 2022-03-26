Spiegel: оплата за газ в рублях заставит ЕС обходить собственные санкции
Решение о переводе оплаты за поставки российского газа в рубли заставит страны Евросоюза обходить собственные санкции, заявил немецкому журналу Spiegel экономист Йенс Зюдекум. По его словам, президент России Владимир Путин «сумел застать Запад врасплох», однако цель решения об оплате за газ в рублях до конца не ясна.
«Путин косвенно заставляет нас обходить наши собственные санкции», — сказал Зюдекум, отметив, что западным партнерам пришлось бы покупать рубли у Центробанка России, который попал под санкции ЕС.
Валютный эксперт Питер Бофингер назвал решение главы государства попыткой поддержать рубль, который «потерял почти половину своей стоимости» по отношению к евро и доллару с начала спецоперации на Украине. «Если западные потребители газа теперь будут вынуждены покупать рубли за доллары или евро, спрос на российскую валюту и, следовательно, ее обменный курс возрастут», — сказал Бофингер.
Шаг Путина нацелен на поддержку валюты и сдерживание инфляции, продолжает представитель Кильского института мировой экономики Клаус-Юрген Герн. По его мнению, при нормальных обстоятельствах Центробанк «продавал бы доллары из своих резервов в обмен на рубли, чтобы поддержать обменный курс», однако из-за западных санкций это «вряд ли возможно».
23 марта Владимир Путин поручил принимать оплату российского газа в рублях от стран из списка недружественных – в него вошло 48 государств. Власти нескольких европейских стран высказались против этой инициативы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала переход в расчетах за российский газ на рубли попыткой обхода санкций. Министр финансов Германии Кристиан Линднер рекомендовал немецким энергетическим компаниям придерживаться условий контрактов, то есть платить в долларах или евро. Западные страны подстроятся под решение российской стороны перевести оплату поставок газа в рубли и поймут, что это надежная валюта, говорил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».
Решение главы российского государства стало ответом на односторонние санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, предметы роскоши и проч.