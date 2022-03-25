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Экономика

Минэкономики Германии не планирует вмешиваться в ситуацию с расчетами за газ в рублях

Ведомости

Министерство экономики Германии не считает нужным вмешиваться в ситуацию с возможным переходом на расчеты за оплату российского газа в рублях, сказал журналистам представитель ведомства Роберт Зеверин. Он пояснил, что речь идет о деле частных компаний и соблюдении договоров.

«Мы, конечно, слышали новость, что поставки нефти и газа будут оплачиваться в рублях. С нашей точки зрения, это гражданско-правовое дело, а именно речь о принципе соблюдения договоров. Насколько мы знаем, большинство договоров заключены в долларах или евро. Импортеры обязаны гарантировать соблюдение договоров. Мы находимся в постоянных переговорах, но с нашей стороны нет необходимости вмешательства», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Германия рассчитывает в ближайшие годы значительно сократить свою зависимость от импорта российских энергоресурсов, в частности от газа: минэкономики ФРГ ожидает, что к концу марта доля поставок из России в общем импорте газа в Германию снизится с 55 до 40%, к концу 2022 г. — до 30%, а к лету 2024-го — до 10%.

23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести в национальную валюту платежи за поставки природного газа на экспорт в недружественные страны. К последним относятся 48 государств и территорий, включая Евросоюз, США, Украину и Японию.

По словам Путина, России больше нет смысла поставлять свои товары в Евросоюз и США в долларах, евро и других «скомпрометировавших себя» валютах в условиях западных санкций, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Путин поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. Позднее в Кремле пояснили, что принимать оплату за экспортируемый газ в рублях поручено только «Газпрому», это требование не касается частных компаний вроде «Новатэка».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что переход на рубли в расчетах за газ означал бы попытку обойти европейские санкции. В Германии, Австрии и Италии отметили, что действующие договоры предусматривают сделки в евро. Менять валюту расчета в этих странах не собираются. С аналогичным заявлением выступил глава польской PGNiG.

Решение главы российского государства стало ответом на санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения, среди прочего, затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, предметы роскоши и проч.

Ранее по теме: Песков: поручение Путина принимать оплату за газ в рублях не касается «Новатэка»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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