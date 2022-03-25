Минэкономики Германии не планирует вмешиваться в ситуацию с расчетами за газ в рублях

По словам Путина, России больше нет смысла поставлять свои товары в Евросоюз и США в долларах, евро и других «скомпрометировавших себя» валютах в условиях западных санкций, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Путин поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. Позднее в Кремле пояснили, что принимать оплату за экспортируемый газ в рублях поручено только «Газпрому», это требование не касается частных компаний вроде «Новатэка».