Песков: поручение Путина принимать оплату за газ в рублях не касается «Новатэка»
Президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за поставленный на экспорт газ в рублях только «Газпрому», главным собственником которого является государство; «Новатэк» — это частная компания, про нее президент ничего не говорил, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент никак не дифференцировал, но поручение было «Газпрому». То есть в данном случае поручения «Новатэку» не было. Собственно, «Новатэк» — это компания, туда вряд ли может быть прямое поручение. То есть поручение какое — это директива «Газпрому». Все-таки «Газпром» — это международная компания, но главным собственником является государство», — пояснил Песков.
Он рассказал, что в течение недели «Газпром» должен осуществить контракты и разработать прозрачную систему того, как технически и логистически принимать оплату за газ в рублях. «Эта информация будет доведена до покупателей продукции «Газпрома», ну а дальше посмотрим. Мы исходим из действующего поручения главы государства», — отметил Песков.
23 марта Путин поручил принимать оплату российского газа в рублях от стран из списка недружественных – в него вошло 48 государств.
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги высказались против инициативы России. Шольц напомнил, что контракты по поставкам газа предусматривают оплату в долларах или евро. Драги считает перевод счетов в рубли нарушением договоров. По словам премьер-министра Бельгии Александера де Кроо, пересмотр валюты означает, что можно пересмотреть и цены на энергоносители.
Ранее о невозможности перевести расчеты в рубли заявил глава польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский. В минфине Японии заявили, что не понимают требований России и то, как они будут реализовываться. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала переход в расчетах за российский газ на рубли попыткой обхода санкций.
Решение главы российского государства стало ответом на санкции, введенные странами Запада против России. Ограничения, среди прочего, затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили. Санкции коснулись и ряда секторов экономики, в том числе пропала возможность поставлять в Россию высокие технологии, товары роскоши и проч.