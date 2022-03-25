Песков: поручение Путина принимать оплату за газ в рублях не касается «Новатэка»

«Президент никак не дифференцировал, но поручение было «Газпрому». То есть в данном случае поручения «Новатэку» не было. Собственно, «Новатэк» — это компания, туда вряд ли может быть прямое поручение. То есть поручение какое — это директива «Газпрому». Все-таки «Газпром» — это международная компания, но главным собственником является государство», — пояснил Песков.