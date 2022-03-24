Премьер Словении исключил оплату Европой российского газа в рублях
Европа не будет выполнять требование России перейти на рубли в расчетах за поставки природного газа покупателям из недружественных стран, сказал журналистам премьер-министр Словении Янез Янша.
«Я не думаю, что кто-то в Европе знает, как выглядят рубли, никто не будет платить в рублях», — заявил Янса журналистам перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе (цитата по Reuters).
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги также высказали против инициативы России. Шольц напомнил, что контракты по поставкам газа предусматривают оплату в долларах или евро. Драги считает перевод счетов в рубли нарушением договоров. По словам премьер-министра Бельгии Александера де Кроо, пересмотр валюты означает, что можно пересмотреть и цены на энергоносители.
Ранее об невозможности перевести расчеты в рубли заявил глава польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский. В Минфине Японии заявили, что не понимают требования России и то, как они будут реализовываться.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшее время перейдет от евро и долларов к рублям при расчетах за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны. К последним относятся 48 государств и территорий, включая Евросоюз, США, Украину и Японию.
Путин поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. Президент также попросил правительство дать указание «Газпрому» внести изменения в действующие контракты. При этом он заверил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах.