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Политика

Премьер Словении исключил оплату Европой российского газа в рублях

Ведомости

Европа не будет выполнять требование России перейти на рубли в расчетах за поставки природного газа покупателям из недружественных стран, сказал журналистам премьер-министр Словении Янез Янша.

«Я не думаю, что кто-то в Европе знает, как выглядят рубли, никто не будет платить в рублях», — заявил Янса журналистам перед саммитом лидеров ЕС в Брюсселе (цитата по Reuters).

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги также высказали против инициативы России. Шольц напомнил, что контракты по поставкам газа предусматривают оплату в долларах или евро. Драги считает перевод счетов в рубли нарушением договоров. По словам премьер-министра Бельгии Александера де Кроо, пересмотр валюты означает, что можно пересмотреть и цены на энергоносители.

Ранее об невозможности перевести расчеты в рубли заявил глава польского нефтегазового концерна PGNIG Павел Маевский. В Минфине Японии заявили, что не понимают требования России и то, как они будут реализовываться. 

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшее время перейдет от евро и долларов к рублям при расчетах за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны. К последним относятся 48 государств и территорий, включая Евросоюз, США, Украину и Японию.

Путин поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. Президент также попросил правительство дать указание «Газпрому» внести изменения в действующие контракты. При этом он заверил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах.

Ранее по теме: Путин объявил о переходе на рублевые расчеты за российский газ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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