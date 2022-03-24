Премьер Словении исключил оплату Европой российского газа в рублях

Путин поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. Президент также попросил правительство дать указание «Газпрому» внести изменения в действующие контракты. При этом он заверил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах.