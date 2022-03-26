Институт ВЭБа спрогнозировал влияние санкций на доходы россиян

На поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях западных санкций из резервного фонда правительства будет направлено более 39 млрд руб. В частности, более 25,5 млрд руб. пойдет на создание в регионах России временных рабочих мест для граждан, которые рискуют остаться без работы. Получить такую помощь смогут 400 000 человек, сообщали в правительстве.