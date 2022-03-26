Институт ВЭБа спрогнозировал влияние санкций на доходы россиян
Авторы доклада предлагают ввести дополнительные меры поддержки граждан. Применение предложений, которые могли бы решить появившиеся на фоне санкции Запада «срочные критические задачи», замедлит снижение располагаемых доходов до минус 10% и сократит уровень безработицы до 6% к концу 2022 г., сообщила изданию руководитель направления «человеческий капитал» института Раиса Лукьяненко.
В частности, эксперты предлагают дополнительно проиндексировать пенсии на 8%, индексация зарплат врачей, преподавателей вузов, среднего и младшего медперсонала, учителей и воспитателей должна составить 6%, зарплат остальных бюджетников, военнослужащих и работников правоохранительных органов — 8%.
Авторы доклада включили в перечень мер повышение пособия по безработице до величины прожиточного минимума (12 792 руб.). Выплачивать пособие следует не шесть месяцев, а год, однако второе полугодие средства необходимо направлять только тем безработным, которые проходят курсы переквалификации.
Кроме того, предлагается увеличить размер материнского капитала до величины, равной средней по стране рыночной стоимости 6 кв. м жилой площади, а также выровнять его величину для первого и второго ребенка. До 2024 г. стоимость мер ВЭБ.РФ оценивает в 4,9 трлн руб.
18 марта ЦБ констатировал ухудшение ситуации в экономике России. Регулятор объявил, что сейчас российская экономика «входит в фазу масштабной структурной перестройки», ввиду которой временно вырастут цены на товары и услуги. ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордном с февраля 2003 г. уровне в 20% годовых. Регулятор отметил, что решение помогло поддержать финансовую стабильность в России и предотвратило неконтролируемый рост цен.
На поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях западных санкций из резервного фонда правительства будет направлено более 39 млрд руб. В частности, более 25,5 млрд руб. пойдет на создание в регионах России временных рабочих мест для граждан, которые рискуют остаться без работы. Получить такую помощь смогут 400 000 человек, сообщали в правительстве.
В марте в правительстве также подготовили меры налоговой поддержки населения и бизнеса в условиях беспрецедентного санкционного давления. «Ведомости» ознакомились с содержанием проекта поправок в Налоговый кодекс (НК), которые разработал Минфин.