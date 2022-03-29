ФАС рекомендовала нефтехимкомпаниям отказаться от привязки цен к экспорту
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала крупнейшим производителям нефтегазохимической продукции изменить способ ценообразования, отказавшись от привязки цен к зарубежным ценовым индикаторам и курсам иностранных валют.
Сейчас нефтехимкомпании используют при расчете цены на нее привязку к нетбэку, который определяется как цена реализации за вычетом пошлины и расходов на транспортировку. В ФАС считают, что такой принцип может привести к росту себестоимости продукции как для компаний, которые используют сырье в своей производственной деятельности, так и для конечных потребителей товаров.
В качестве альтернативы предлагается использовать российские биржевые и внебиржевые индикаторы. По заявлению регулятора, в результате будет гарантирована предсказуемость цен и обеспечено насыщение внутреннего рынка, а российские потребители будут защищены от значительного увеличения стоимости.
ФАС также предлагает компаниям изменить торговые политики, указав в них приоритетность поставок на внутренний рынок, цены и порядок их формирования. «Соблюдение рекомендаций ФАС позволит не допустить необоснованного повышения цен в таких социально важных отраслях, как строительство, ЖКХ и сельское хозяйство», — говорится в сообщении.
Рекомендации ФАС относятся ко всей товаропроводящей цепочке — от продаж исходного сырья до готовой продукции. Предлагаемые меры относятся к такой продукции, как полиэтилентерефталат, аммиак, апатитовый концентрат, сера, толуол, парафин, метил-трет-бутиловый эфир, каучук, ортоксилол нефтяной, бензол, пропилен, стирол, этилацетат, бутилацетат.