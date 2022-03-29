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Экономика

ФАС рекомендовала нефтехимкомпаниям отказаться от привязки цен к экспорту

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала крупнейшим производителям нефтегазохимической продукции изменить способ ценообразования, отказавшись от привязки цен к зарубежным ценовым индикаторам и курсам иностранных валют.

Сейчас нефтехимкомпании используют при расчете цены на нее привязку к нетбэку, который определяется как цена реализации за вычетом пошлины и расходов на транспортировку. В ФАС считают, что такой принцип может привести к росту себестоимости продукции как для компаний, которые используют сырье в своей производственной деятельности, так и для конечных потребителей товаров.

В качестве альтернативы предлагается использовать российские биржевые и внебиржевые индикаторы. По заявлению регулятора, в результате будет гарантирована предсказуемость цен и обеспечено насыщение внутреннего рынка, а российские потребители будут защищены от значительного увеличения стоимости.

ФАС также предлагает компаниям изменить торговые политики, указав в них приоритетность поставок на внутренний рынок, цены и порядок их формирования. «Соблюдение рекомендаций ФАС позволит не допустить необоснованного повышения цен в таких социально важных отраслях, как строительство, ЖКХ и сельское хозяйство», — говорится в сообщении.

Рекомендации ФАС относятся ко всей товаропроводящей цепочке — от продаж исходного сырья до готовой продукции. Предлагаемые меры относятся к такой продукции, как полиэтилентерефталат, аммиак, апатитовый концентрат, сера, толуол, парафин, метил-трет-бутиловый эфир, каучук, ортоксилол нефтяной, бензол, пропилен, стирол, этилацетат, бутилацетат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных