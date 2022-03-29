ФАС рекомендовала нефтехимкомпаниям отказаться от привязки цен к экспорту

Сейчас нефтехимкомпании используют при расчете цены на нее привязку к нетбэку, который определяется как цена реализации за вычетом пошлины и расходов на транспортировку. В ФАС считают, что такой принцип может привести к росту себестоимости продукции как для компаний, которые используют сырье в своей производственной деятельности, так и для конечных потребителей товаров.