Прокачка по газопроводу «Ямал — Европа» упала до нуля
Объемы прокачки российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через компрессорную станцию Мальнов на границе Польши и Германии упали до нуля 29 марта, пишет Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade.
На 14:00 мск потоки в восточном направлении в Польшу из Германии по «Ямалу — Европе» через Мальнов составляли 1,45 млн кВт/ч, однако после этого остановились. При этом прокачка по другим газопроводам продолжилась.
Накануне «Газпром» зарезервировал часть мощностей прокачки газа по трубопроводу в Германию через Польшу на ночь 30 марта. На аукционе был предложен объем 3,63 млн куб. м в час, востребованными оказались 8,75% мощностей (127 000 куб. м) в период с 21:00 29 марта до 07:00 30 марта. Как отмечает агентство, фактически поставки могут не осуществляться, поскольку «Газпром» не всегда использует забронированные мощности.
Долгосрочного контракта на поставку газа через Польшу у «Газпрома» нет, компания предпочитает бронировать транзитные мощности на месячных или суточных аукционах.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки российского газа по действующим контрактам с недружественными странами в рубли. Сейчас все зарубежные платежи за поставленный газ «Газпром» получает в иностранной валюте, в основном в долларах и евро.
Большинство европейских стран, включенных в список недружественных, отказались расплачиваться за газ в рублях. Об этом объявили, в частности, Евросоюз и страны «большой семерки». Против требования Россия выступили также итальянская Eni, австрийская OMV и польская PGNiG. Они сослались на то, что действующие договоры не предусматривают смену валюты расчета. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предупредил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно при отказе оплачивать его закупки в рублях.