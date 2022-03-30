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Экономика

Прокачка по газопроводу «Ямал — Европа» упала до нуля

Ведомости

Объемы прокачки российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через компрессорную станцию Мальнов на границе Польши и Германии упали до нуля 29 марта, пишет Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade.

На 14:00 мск потоки в восточном направлении в Польшу из Германии по «Ямалу — Европе» через Мальнов составляли 1,45 млн кВт/ч, однако после этого остановились. При этом прокачка по другим газопроводам продолжилась.

Накануне «Газпром» зарезервировал часть мощностей прокачки газа по трубопроводу в Германию через Польшу на ночь 30 марта. На аукционе был предложен объем 3,63 млн куб. м в час, востребованными оказались 8,75% мощностей (127 000 куб. м) в период с 21:00 29 марта до 07:00 30 марта. Как отмечает агентство, фактически поставки могут не осуществляться, поскольку «Газпром» не всегда использует забронированные мощности.

Долгосрочного контракта на поставку газа через Польшу у «Газпрома» нет, компания предпочитает бронировать транзитные мощности на месячных или суточных аукционах.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки российского газа по действующим контрактам с недружественными странами в рубли. Сейчас все зарубежные платежи за поставленный газ «Газпром» получает в иностранной валюте, в основном в долларах и евро.

Большинство европейских стран, включенных в список недружественных, отказались расплачиваться за газ в рублях. Об этом объявили, в частности, Евросоюз и страны «большой семерки». Против требования Россия выступили также итальянская Eni, австрийская OMV и польская PGNiG. Они сослались на то, что действующие договоры не предусматривают смену валюты расчета. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предупредил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно при отказе оплачивать его закупки в рублях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных