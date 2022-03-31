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Экономика

«Коммерсантъ» узнал о проработке «Газпромом» возможности остановки поставок газа в ЕС

Ведомости

«Газпром» прорабатывает возможность полной остановки поставок газа недружественным странам и оценивает последствия такого решения, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Оплата поставок по долгосрочным контрактам «Газпрома» в марте должна быть проведена 1 апреля, отмечает издание.

В компании отказались от комментариев. Не стал комментировать эту информацию и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки газа на экспорт в недружественные страны в российскую валюту. В разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем Путин пояснил, что решение было принято из-за односторонних санкций и заморозки валютных резервов ЦБ на Западе. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили.

Страны G7 это требование отклонили, заявив, что оно нарушит действующие договоры, в которых оплата указана в евро и долларах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его попыткой обойти санкции ЕС. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что ЕС также отказывается оплачивать газ в рублях. МИД Китая заявил, что не исключает возможности оплаты энергоносителей из России в рублях или юанях.

Ранее по теме: Китай не исключил оплаты поставок энергоносителей из России в рублях и юанях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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