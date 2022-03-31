«Коммерсантъ» узнал о проработке «Газпромом» возможности остановки поставок газа в ЕС

Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перевести расчеты за поставки газа на экспорт в недружественные страны в российскую валюту. В разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем Путин пояснил, что решение было принято из-за односторонних санкций и заморозки валютных резервов ЦБ на Западе. Ограничения среди прочего затронули около половины международных резервов России — примерно $300 млрд из них оказались фактически замороженными. Доступ страны к доллару и евро также ограничили.