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Экономика

Япония не намерена покидать проект «Сахалин-2»

Ведомости

Япония не планирует выходить из проекта «Сахалин-2» по производству сжиженного природного газа, поскольку заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида в ходе выступления в парламенте.

«Это чрезвычайно важный проект для нашей энергетической безопасности, поскольку он способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ. Мы не намерены из него выходить»,— сказал Кисида (цитата по ТАСС).

Санкционная политика «большой семерки» в отношении России из-за военной операции на Украине учитывает интересы каждой страны с точки зрения обеспечения энергетической безопасности и поставок энергоресурсов, добавил он.

Проект «Сахалин-2» реализуется на острове Сахалин на условиях соглашения о разделе продукции. Из ежегодно производимых 10 млн т СПГ около 60% идет в Японию. Главный оператор «Сахалина-2» — компания «Сахалин энерджи», российскому «Газпрому» принадлежит контрольный пакет (50% плюс одна акция), у японских Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно.

Британско-нидерландский концерн Shell в конце февраля сообщил, что намерен выйти из совместных предприятий с «Газпромом», включая «Сахалин-2», в котором Shell принадлежит 27,5% минус одна акция. Решение было принято из-за специальной военной операции России на Украине.

По подсчетам издания Nikkei, в случае одностороннего выхода японских компаний из российского проекта Японии пришлось бы платить за импорт СПГ до $15 млрд больше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных