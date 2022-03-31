Япония не намерена покидать проект «Сахалин-2»
Япония не планирует выходить из проекта «Сахалин-2» по производству сжиженного природного газа, поскольку заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида в ходе выступления в парламенте.
«Это чрезвычайно важный проект для нашей энергетической безопасности, поскольку он способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ. Мы не намерены из него выходить»,— сказал Кисида (цитата по ТАСС).
Санкционная политика «большой семерки» в отношении России из-за военной операции на Украине учитывает интересы каждой страны с точки зрения обеспечения энергетической безопасности и поставок энергоресурсов, добавил он.
Проект «Сахалин-2» реализуется на острове Сахалин на условиях соглашения о разделе продукции. Из ежегодно производимых 10 млн т СПГ около 60% идет в Японию. Главный оператор «Сахалина-2» — компания «Сахалин энерджи», российскому «Газпрому» принадлежит контрольный пакет (50% плюс одна акция), у японских Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно.
По подсчетам издания Nikkei, в случае одностороннего выхода японских компаний из российского проекта Японии пришлось бы платить за импорт СПГ до $15 млрд больше.