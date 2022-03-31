Economic Times: Россия и Индия создали альтернативу SWIFT для расчетов в нацвалютах

Ранее сообщалось, что Россия предложила Индии использовать для двухсторонних транзакций Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), чтобы совершать расчеты в рублях и рупиях. Согласно предложенной схеме, рубли будут размещаться на счете в индийском банке и затем конвертироваться в рупии, и наоборот. По данным источников Bloomberg, этот вопрос может быть обсужден на уровне министров иностранных дел: глава МИД РФ Сергей Лавров 31 марта прибывает в Индию с двухдневным визитом.