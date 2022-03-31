Economic Times: Россия и Индия создали альтернативу SWIFT для расчетов в нацвалютах
По словам собеседников издания, Индия предложила России несколько вариантов транзакционных платформ, из которых Москва выбрала определенный сетевой протокол. Новую платежную систему, вероятно, установят в штаб-квартирах ВЭБа и индийского ЦБ. Ожидается, что она будет запущена в течение недели и сможет обеспечить беспрепятственную передачу импортных или экспортных документов по сделкам в рупиях и рублях.
Представители российского и индйиского центробанков встретятся в начале апреля, чтобы обсудить нормативно-правовую базу, пишет газета. На встрече будут обсуждаться в том числе правовые инструменты для обеспечения двусторонней торговли и банковских операций.
Ранее сообщалось, что Россия предложила Индии использовать для двухсторонних транзакций Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), чтобы совершать расчеты в рублях и рупиях. Согласно предложенной схеме, рубли будут размещаться на счете в индийском банке и затем конвертироваться в рупии, и наоборот. По данным источников Bloomberg, этот вопрос может быть обсужден на уровне министров иностранных дел: глава МИД РФ Сергей Лавров 31 марта прибывает в Индию с двухдневным визитом.
Семь российских банков — ВТБ, «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия», «Совкомбанк» и ВЭБ — были отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, через которую банки посылают в том числе поручения о переводе денег. Ограничения были введены в ответ на российскую военную операцию на Украине.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла в конце февраля, что к СПФС могут присоединяться зарубежные участники. Ранее посол Ирана в России также рассказывал, что обе страны обсуждают вопрос подключения иранских банков к этой системе.