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Экономика

Economic Times: Россия и Индия создали альтернативу SWIFT для расчетов в нацвалютах

Ведомости

Российский банк ВЭБ.РФ и индийский центробанк завершили работу над созданием собственной системы международных переводов для взаиморасчетов в двусторонней торговле, передает Economic Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Индия предложила России несколько вариантов транзакционных платформ, из которых Москва выбрала определенный сетевой протокол. Новую платежную систему, вероятно, установят в штаб-квартирах ВЭБа и индийского ЦБ. Ожидается, что она будет запущена в течение недели и сможет обеспечить беспрепятственную передачу импортных или экспортных документов по сделкам в рупиях и рублях.

Представители российского и индйиского центробанков встретятся в начале апреля, чтобы обсудить нормативно-правовую базу, пишет газета. На встрече будут обсуждаться в том числе правовые инструменты для обеспечения двусторонней торговли и банковских операций.

Ранее сообщалось, что Россия предложила Индии использовать для двухсторонних транзакций Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), чтобы совершать расчеты в рублях и рупиях. Согласно предложенной схеме, рубли будут размещаться на счете в индийском банке и затем конвертироваться в рупии, и наоборот. По данным источников Bloomberg, этот вопрос может быть обсужден на уровне министров иностранных дел: глава МИД РФ Сергей Лавров 31 марта прибывает в Индию с двухдневным визитом.

Семь российских банков — ВТБ, «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия», «Совкомбанк» и ВЭБ — были отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, через которую банки посылают в том числе поручения о переводе денег. Ограничения были введены в ответ на российскую военную операцию на Украине.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла в конце февраля, что к СПФС могут присоединяться зарубежные участники. Ранее посол Ирана в России также рассказывал, что обе страны обсуждают вопрос подключения иранских банков к этой системе.

Ранее по теме: Россия предлагает Индии вести расчеты без SWIFT и в рублях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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