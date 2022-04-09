Мантуров допустил рост производства косметики и парфюмерии в два-три раза

Представители отрасли в свою очередь попросили упростить доступ в российский ритейл, отмечает пресс-служба. Участники рынка сообщили о проблемах с логистикой импортных составляющих, соблюдением новых валютных требований, проведением пересертификации продукции в связи с заменой сырьевых компонентов. Большинство сложностей можно преодолеть через кооперацию производителей косметики с производителями сырья и материалов, упаковки и базовой химии, указали в Минпромторге. По данным ведомства, сейчас общая сумма российской парфюмерии и косметики, которая попадает на полки магазинов, достигает 0,5 трлн руб.