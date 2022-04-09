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Экономика

Мантуров допустил рост производства косметики и парфюмерии в два-три раза

Ведомости

Производство парфюмерии и косметики в России может вырасти в несколько раз в течение трех лет, «окно возможностей» открыто, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе совещания по развитию парфюмерно-косметической отрасли с участием руководителей производств, представителей отраслевых ассоциаций и торговых сетей, сообщила пресс-служба Минпромторга. 

Мантуров заявил, что открытое сегодня «окно возможностей» необходимо использовать немедленно. По его словам, участникам рынка предстоит «сфокусироваться на импортозамещении молекул, сырья, материалов и усилении межотраслевой кооперации с российскими поставщиками». 

«Сейчас уже созданы условия для серьезного роста — рассчитываем, что производство сможет показать дву- или даже трехкратное увеличение объемов в течение ближайших трех лет. В этом случае «на полке» окажется объем продукции, равный 1 трлн руб.», — сказал министр.

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По данным главы Минпромторга, правительство утвердило распределение по 54 регионам 3,7 млрд руб. дополнительного финансирования. Средства направят в том числе на докапитализацию региональных фондов развития промышленности. 

Представители отрасли в свою очередь попросили упростить доступ в российский ритейл, отмечает пресс-служба. Участники рынка сообщили о проблемах с логистикой импортных составляющих, соблюдением новых валютных требований, проведением пересертификации продукции в связи с заменой сырьевых компонентов. Большинство сложностей можно преодолеть через кооперацию производителей косметики с производителями сырья и материалов, упаковки и базовой химии, указали в Минпромторге. По данным ведомства, сейчас общая сумма российской парфюмерии и косметики, которая попадает на полки магазинов, достигает 0,5 трлн руб. 

Ранее ряд косметических фирм, включая Shiseido, L'Oreal, Estee Lauder и Sephora, объявили о временном закрытии своих магазинов на территории России, а также о приостановке поставок продукции. Зарубежные компании начали сокращать присутствие в России на фоне военной операции на Украине, которая послужила поводом к введению масштабных экономических санкций против Москвы западными странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных