В Минэнерго объяснили прекращение публикации статистики по добыче и экспорту нефти

Как писал ранее «Интерфакс», ЦДУ с 8 апреля прекратило предоставлять ряд информационных продуктов на неопределенный срок. Речь идет о статистике по динамике добычи нефтяного сырья помесячно с нарастающим итогом в разрезе добывающих компаний, добыче нефтяного сырья по производителям, поставках нефтяного сырья на внутренний рынок, экспорте нефтяного сырья в дальнее зарубежье, экспорт нефтяного сырья в дальнее и ближнее зарубежье (минуя систему «Транснефти»), отгрузке автомобильного бензина с нефте- и газоперерабатывающих заводов России на внутренний рынок и экспорту за месяц.