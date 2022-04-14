Газета
Экономика

В Минэнерго объяснили прекращение публикации статистики по добыче и экспорту нефти

Ведомости

Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго) перестало публиковать данные по добыче и экспорту нефти, чтобы избежать давления на российские компании. Об этом сообщила головная организация Российское энергетическое агентство (РЭА) Минэнерго.

«Принимая во внимание правительственные меры по повышению устойчивости российской экономики, ЦДУ ТЭК <...> ограничивает распространение информации, которая может быть использована в качестве дополнительного давления на российский рынок и его участников», — рассказали «Интерфаксу» в ведомстве.

В комментарии также говорится, что отраслевые данные в условиях санкций «чувствительны к манипуляциям», что ставит под угрозу деятельность контрагентов ЦДУ.

Управление традиционно публикует информацию о работе российского ТЭКа, включая статистику по добыче и экспорту нефти, второго числа месяца, следующего за отчетным. 2 апреля ежемесячная статистика не была опубликована, в ЦДУ это объяснили техническими причинами.

Как писал ранее «Интерфакс», ЦДУ с 8 апреля прекратило предоставлять ряд информационных продуктов на неопределенный срок. Речь идет о статистике по динамике добычи нефтяного сырья помесячно с нарастающим итогом в разрезе добывающих компаний, добыче нефтяного сырья по производителям, поставках нефтяного сырья на внутренний рынок, экспорте нефтяного сырья в дальнее зарубежье, экспорт нефтяного сырья в дальнее и ближнее зарубежье (минуя систему «Транснефти»), отгрузке автомобильного бензина с нефте- и газоперерабатывающих заводов России на внутренний рынок и экспорту за месяц.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных