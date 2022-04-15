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Экономика

Минпромторг: ряд перевозчиков отказывается от поставок продукции из России

Ведомости

Некоторые иностранные логистические компании отказываются перевозить российскую продукцию, сообщает пресс-служба Минпромторга.

«В настоящее время фиксируются определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков, в первую очередь, из недружественных государств», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

Отмечается, что сложности возникли из-за запрета Евросоюза на въезд грузовиков с российскими номерами, а также отзыва европейскими страховщиками страхового покрытия для перевозчиков из ЕС, находящихся на территории РФ. Минпромторг следит за ситуацией и помогает российским компаниям решать проблемы, связанные с доставкой продукции в условиях санкций, добавили в ведомстве.

Евросоюз с 8 апреля перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии, сообщала Федеральная таможенная служба (ФТС). Решение было принято в рамках очередного, пятого, пакета санкций в связи с военной операцией на Украине. Под запрет попали автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в РФ. По данным ФТС, пока ограничения не распространяются на доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницы, а также энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Автодорожное сообщение для гуманитарных целей также остается открытым.

Пятый пакет санкций против России также включает запрет на заход российских судов и судов с российскими операторами в порты стран Евросоюза после 16 апреля. Под запрет попадают в том числе суда, сменившие флаг РФ или регистрацию после 24 февраля. Ограничения не касаются кораблей, перевозящих сельскохозяйственную и пищевую продукцию, энергоносители, а также фармакологические и гуманитарные грузы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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