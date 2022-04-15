Минпромторг: ряд перевозчиков отказывается от поставок продукции из России

Евросоюз с 8 апреля перестал пропускать грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии, сообщала Федеральная таможенная служба (ФТС). Решение было принято в рамках очередного, пятого, пакета санкций в связи с военной операцией на Украине. Под запрет попали автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. Транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в РФ. По данным ФТС, пока ограничения не распространяются на доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, в том числе пшеницы, а также энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Автодорожное сообщение для гуманитарных целей также остается открытым.