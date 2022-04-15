Производители электроники заявили о риске лишиться 95% иностранных компонентов

Законопроект, о котором идет речь, внесли в Госдуму 7 апреля депутаты от «Единой России». Дополнения вносятся в ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями). Санкции предлагается ввести за «использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий» в целях «исполнения решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера против Российской Федерации». Наказание — штраф в размере до 1 млн руб., либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 10 лет.