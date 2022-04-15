Производители электроники заявили о риске лишиться 95% иностранных компонентов
Российские производители оборудования лишатся поставок 95% зарубежных компонентов в случае, если в стране будет принят закон об уголовной ответственности за соблюдение западных санкций. Об этом заявили в Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ, объединяет более 100 компаний, включая GS Group, МЦСТ и «Байкал Электроники»).
Как пояснил Forbes глава АРПЭ Иван Покровский, сейчас производители электроники продолжают закупать комплектующие у иностранных производителей или дистрибуторов, но им нельзя передавать эти технологии российским компаниям, попавшим под санкции. Если же отечественных разработчиков обяжут продавать комплектующие подсанкционным компаниям, то иностранным поставщикам придется разорвать с ними контракты, чтобы не нарушить условия санкций.
«Для зарубежных поставщиков это отчасти морально-этическая проблема: если они сохранят поставки, то нарушат западные санкции, а если их партнер в России откажется помогать компаниям под санкциями, то в тюрьму может попасть уже он», — сказал Покровский.
По его словам, сейчас запрет на поставки технологической продукции затрагивает только 5% необходимых компонентов. К ним относятся процессоры, микроконтроллеры и другие высокотехнологичные устройства. Если законопроект будет принят, производители могут лишиться оставшихся 95% поставок, включая стандартные полупроводники и электромеханические компоненты.
В АРПЭ прогнозируют, что в этом случае России придется самостоятельно разрабатывать всю компонентную базу, при этом в стране нет достаточных мощностей и качества производства для массового выпуска компонентов для гражданского оборудования, таких как телекоммуникационные сети.
Законопроект, о котором идет речь, внесли в Госдуму 7 апреля депутаты от «Единой России». Дополнения вносятся в ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями). Санкции предлагается ввести за «использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий» в целях «исполнения решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера против Российской Федерации». Наказание — штраф в размере до 1 млн руб., либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 10 лет.