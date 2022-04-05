Соблюдение санкций будет считаться злоупотреблением полномочиями

О подготовке поправок в УК Турчак сообщал 14 марта. Он отмечал, что ответственность будет предусмотрена в том числе и за отказ работать с попавшими под ограничения банками. «На фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под ограничения», – заявлял он. Он указывал, что факты следования иностранным санкциям внутри страны являются «косвенным свидетельством их поддержки» со стороны такого бизнеса, и единоросс считает это «предательством».