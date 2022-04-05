Соблюдение санкций будет считаться злоупотреблением полномочиями«Ведомости» ознакомились с законопроектом «Единой России» об ужесточении УК
Правительственная комиссия по законотворческой деятельности 4 апреля вслед за Верховным судом рассмотрела поправки в Уголовный кодекс (УК) о наказании за поддержку антироссийских санкций. Председатель думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников сообщил вечером 4 апреля, что они будут внесены в Госдуму. В электронной базе нижней палаты парламента законопроект на момент сдачи номера в печать размещен не был.
«Ведомости» ознакомились с текстом поправок, авторами которых выступила группа сенаторов и депутатов во главе с секретарем генсовета «Единой России», первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. Их подлинность подтвердил источник, близкий к Госдуме.
Дополнения вносятся в ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями). В частности, согласно тексту поправок, будет изменена часть 2 этой статьи. Санкции будут вводиться за «использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий» в целях «исполнения решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера против Российской Федерации».
Наказание за такие действия может быть, если следовать предложенным нормам, существенным. В частности, такого человека будут наказывать штрафом в размере до 1 млн руб., либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 10 лет.
Авторы законопроекта исходят из того, что введение и соблюдение антироссийских санкций – это ответственность иностранцев, а также их должностных лиц, говорится в пояснительной записке: «Но если кто-то внутри Российской Федерации решит ограничивать права и свободы граждан Российской Федерации, юридических лиц, органов или организаций, то такие лица должны нести уголовную ответственность».
О подготовке поправок в УК Турчак сообщал 14 марта. Он отмечал, что ответственность будет предусмотрена в том числе и за отказ работать с попавшими под ограничения банками. «На фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под ограничения», – заявлял он. Он указывал, что факты следования иностранным санкциям внутри страны являются «косвенным свидетельством их поддержки» со стороны такого бизнеса, и единоросс считает это «предательством».
С начала военной спецоперации на Украине страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России.
Схожий законопроект за исполнение санкций в 2018 г. вносили в Госдуму спикеры обеих палат парламента и лидеры всех фракций. Они предлагали отдельной статьей УК (284.2) ввести уголовную ответственность (штраф в размере до 600 000 руб., ограничение или лишение свободы до 4 лет) для должностных лиц зарегистрированных в России компаний, а также чиновников, которые отказали гражданину России «в совершении обычных хозяйственных операций и сделок в рамках исполнения антироссийских санкций».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда говорил, что рассмотрение законопроекта откладывается после получения отзывов от делового сообщества. Закон, уже совсем в ином виде, был принят в 2022 г.: в нем остались нормы о наказании за призывы к введению санкций против России.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов