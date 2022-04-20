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Экономика

Правительство увеличило лимиты кредитов для системообразующих предприятий

Ведомости

Правительство скорректировало правила выдачи льготных кредитов системообразующим предприятиям промышленности и торговли. Компании в рамках специальной программы смогут получать до 30 млрд руб. вместо ранее предусмотренных 10 млрд руб. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ставка по льготным кредитам, выданным после 15 апреля 2022 г., будет зафиксирована на уровне до 11% годовых. Дочерние структуры системообразующих предприятий, представляющие малые и средний бизнес, смогут получать займы до 10 млрд руб., для групп компаний лимит остался прежним – 30 млрд руб. Согласно поправкам, льготные кредиты также смогут получать организации, специализирующиеся на продаже автотранспорта.

Программу поддержки системообразующих организаций промышленности и торговли, оказавшихся в сложной ситуации из-за санкций, правительство запустило в марте 2022 г. Изначально на ее реализацию было выделено 40 млрд руб., позже правительство направило еще 80 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных