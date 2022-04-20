Правительство увеличило лимиты кредитов для системообразующих предприятий

Ставка по льготным кредитам, выданным после 15 апреля 2022 г., будет зафиксирована на уровне до 11% годовых. Дочерние структуры системообразующих предприятий, представляющие малые и средний бизнес, смогут получать займы до 10 млрд руб., для групп компаний лимит остался прежним – 30 млрд руб. Согласно поправкам, льготные кредиты также смогут получать организации, специализирующиеся на продаже автотранспорта.