Правительство увеличило лимиты кредитов для системообразующих предприятий
Правительство скорректировало правила выдачи льготных кредитов системообразующим предприятиям промышленности и торговли. Компании в рамках специальной программы смогут получать до 30 млрд руб. вместо ранее предусмотренных 10 млрд руб. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Ставка по льготным кредитам, выданным после 15 апреля 2022 г., будет зафиксирована на уровне до 11% годовых. Дочерние структуры системообразующих предприятий, представляющие малые и средний бизнес, смогут получать займы до 10 млрд руб., для групп компаний лимит остался прежним – 30 млрд руб. Согласно поправкам, льготные кредиты также смогут получать организации, специализирующиеся на продаже автотранспорта.
Программу поддержки системообразующих организаций промышленности и торговли, оказавшихся в сложной ситуации из-за санкций, правительство запустило в марте 2022 г. Изначально на ее реализацию было выделено 40 млрд руб., позже правительство направило еще 80 млрд руб.