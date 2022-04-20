Мосбиржа с 26 апреля запускает бессрочные валютные фьючерсы
На срочном рынке Мосбиржи появятся бессрочные валютные фьючерсы, рассказал представитель торговой площадки агентству «Прайм». На бирже станет доступен расчетный однодневный фьючерсный контракт на курс иностранной валюты к рублю, пролонгация будет автоматической.
Инвесторы смогут купить фьючерсы на три валютные пары: доллар–рубль, евро–рубль и юань–рубль. Такой инструмент позволит открывать валютные позиции без покупки валюты на спот-рынке. При этом цена контракта будет равняться курсу доллара, евро или юаня по расчетам «завтра» на валютном рынке Мосбиржи.
Курс иностранной валюты к рублю, сформированный в ходе валютных торгов, станет базисным активом текущих контрактов. Размером лота станет 1 тысяча единиц валюты. Цены контрактов будут рассчитываться в рублях за единицу валюты, минимальный шаг составит 0,01 руб., стоимость шага — 10 руб.
Текущие фьючерсы эксперируются через месяц, однако вечный фьючерс не будет иметь срока жизни, уточнила глава срочного рынка Московской биржи Мария Патрикеева. Бессрочные валютные фьючерсы будут продлеваться каждый день, добавила она.
Ближайшая цель количества активных клиентов на срочном рынке — полмиллиона, говорит управляющий директор по рынку деривативов Московской биржи Владимир Яровой. По его словам, пока что на пике Мосбиржа фиксировала 125 000 клиентов. Также в планах Мосбиржи создание других бессрочных инструментов на срочном рынке — к примеру, фьючерсы на недвижимость, золото, драгоценные металлы и нефть.