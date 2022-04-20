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Финансы / Экономика

Мосбиржа с 26 апреля запускает бессрочные валютные фьючерсы

Ведомости

На срочном рынке Мосбиржи появятся бессрочные валютные фьючерсы, рассказал представитель торговой площадки агентству «Прайм». На бирже станет доступен расчетный однодневный фьючерсный контракт на курс иностранной валюты к рублю, пролонгация будет автоматической.

Инвесторы смогут купить фьючерсы на три валютные пары: доллар–рубль, евро–рубль и юань–рубль. Такой инструмент позволит открывать валютные позиции без покупки валюты на спот-рынке. При этом цена контракта будет равняться курсу доллара, евро или юаня по расчетам «завтра» на валютном рынке Мосбиржи.

Курс иностранной валюты к рублю, сформированный в ходе валютных торгов, станет базисным активом текущих контрактов. Размером лота станет 1 тысяча единиц валюты. Цены контрактов будут рассчитываться в рублях за единицу валюты, минимальный шаг составит 0,01 руб., стоимость шага — 10 руб.

Текущие фьючерсы эксперируются через месяц, однако вечный фьючерс не будет иметь срока жизни, уточнила глава срочного рынка Московской биржи Мария Патрикеева. Бессрочные валютные фьючерсы будут продлеваться каждый день, добавила она.

Ближайшая цель количества активных клиентов на срочном рынке — полмиллиона, говорит управляющий директор по рынку деривативов Московской биржи Владимир Яровой. По его словам, пока что на пике Мосбиржа фиксировала 125 000 клиентов. Также в планах Мосбиржи создание других бессрочных инструментов на срочном рынке — к примеру, фьючерсы на недвижимость, золото, драгоценные металлы и нефть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных