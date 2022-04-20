Мосбиржа с 26 апреля запускает бессрочные валютные фьючерсы

Ближайшая цель количества активных клиентов на срочном рынке — полмиллиона, говорит управляющий директор по рынку деривативов Московской биржи Владимир Яровой. По его словам, пока что на пике Мосбиржа фиксировала 125 000 клиентов. Также в планах Мосбиржи создание других бессрочных инструментов на срочном рынке — к примеру, фьючерсы на недвижимость, золото, драгоценные металлы и нефть.