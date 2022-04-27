Правительство отменит пошлины на не имеющую в России аналогов сельхозтехнику
Президент Владимир Путин поручил отменить ввозные пошлины на отдельные виды сельхозтехники и запчастей, которые не имеют аналогов в России, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания о развитии агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности.
В перечень такой сельхозтехники в том числе вошли свеклоуборочные, свеклосеющие и картофелеуборочные комбайны, а также машины для садоводства.
Путин поручил нарастить производство сельхозтехники и оборудования и рыбопромысловых судов. «При этом обеспечить максимальную локализацию такого производства и строительства на территории Российской Федерации», – отметил президент. По поручению Путина до 31 августа будет продлено ограничение на вывоз удобрений из России для не являющихся членами Евразийского экономического союза стран.
До 1 июня правительство и Банк России должны подготовить предложения по страхованию рисков морских перевозок в условиях санкций сельхозпродукции, сырья и продовольствия, минеральных удобрений, в том числе и в акватории Черного моря.