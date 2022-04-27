Правительство отменит пошлины на не имеющую в России аналогов сельхозтехнику

Путин поручил нарастить производство сельхозтехники и оборудования и рыбопромысловых судов. «При этом обеспечить максимальную локализацию такого производства и строительства на территории Российской Федерации», – отметил президент. По поручению Путина до 31 августа будет продлено ограничение на вывоз удобрений из России для не являющихся членами Евразийского экономического союза стран.