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Экономика

Правительство отменит пошлины на не имеющую в России аналогов сельхозтехнику

Ведомости

Президент Владимир Путин поручил отменить ввозные пошлины на отдельные виды сельхозтехники и запчастей, которые не имеют аналогов в России, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания о развитии агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности.

В перечень такой сельхозтехники в том числе вошли свеклоуборочные, свеклосеющие и картофелеуборочные комбайны, а также машины для садоводства.

Путин поручил нарастить производство сельхозтехники и оборудования и рыбопромысловых судов. «При этом обеспечить максимальную локализацию такого производства и строительства на территории Российской Федерации», – отметил президент. По поручению Путина до 31 августа будет продлено ограничение на вывоз удобрений из России для не являющихся членами Евразийского экономического союза стран.

До 1 июня правительство и Банк России должны подготовить предложения по страхованию рисков морских перевозок в условиях санкций сельхозпродукции, сырья и продовольствия, минеральных удобрений, в том числе и в акватории Черного моря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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