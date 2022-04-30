В России на год продлили сроки уплаты страховых взносов для ряда компаний
Правительство России продлило сроки уплаты страховых взносов для ряда организаций, средства бизнес сможет направить на выплату заработных плат, перенастройку производства и логистики, говорится на сайте правительства.
Перечень видов деятельности для предоставления предприятиям годичной отсрочки по уплате страховых взносов утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Решение об автоматическом продлении сроков уплаты страховых взносов принято по поручению президента РФ Владимира Путина, отметили в правительстве.
Уточняется, что отсрочка платежей за II квартал 2022 г. будет действовать для предприятий из перечня более чем 70 видов деятельности. В их числе организации в сфере здравоохранения, науки, культуры, туризма, спорта и развлечений, производители пищевых продуктов, одежды, мебели, текстильных изделий, издательства.
Мера будет действовать в отношении индивидуальных предпринимателей, работающих в тех же отраслях. Им предоставят отсрочку по уплате страховых взносов, начисленных за 2021 г. с суммы дохода, превышающей 300 тыс. руб.
Уплата страховых взносов за III квартал 2022 г. будет перенесена для компаний из числа 30 видов деятельности: производителей лекарств, области сельского хозяйства, строительства, сферы информационных технологий и телекоммуникаций.
25 апреля Путин предложил дать отсрочку по уплате страховых взносов предприятиям, поставляющим товары и услуги на внутренний рынок. Сообщалось, что точный перечень отраслей определит правительство, но в него не войдут экспортеры, финансовые компании, организации оптовой торговли и бюджетного сектора.
По предварительной оценке, эта мера затронет 2,8 млн компаний и позволит сохранить бизнесу около 1,1 трлн руб. во II квартале и 500 млн руб. в III квартале. «Эти средства будут работать внутри экономики, обеспечивать производственный цикл, дополнительно поддержат смежников, поставщиков и подрядчиков», – отметил президент.
На фоне введения западных санкций из-за военной операции на Украине правительство РФ уже объявило о новых мерах поддержки бизнеса и экономики. В частности, был введен мораторий на проверки в отношении МСП и IT-компаний, упрощены условия и порядок госзакупок, появилась возможность для кабмина проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и доплат к пенсиям, введены кредитные каникулы до 30 сентября 2022 г. с их возможным продлением, а также упрощена процедура закупки лекарств и др. Помимо этого власти ввели несколько мер поддержки ИТ-отрасли.