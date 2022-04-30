В России на год продлили сроки уплаты страховых взносов для ряда компаний

На фоне введения западных санкций из-за военной операции на Украине правительство РФ уже объявило о новых мерах поддержки бизнеса и экономики. В частности, был введен мораторий на проверки в отношении МСП и IT-компаний, упрощены условия и порядок госзакупок, появилась возможность для кабмина проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и доплат к пенсиям, введены кредитные каникулы до 30 сентября 2022 г. с их возможным продлением, а также упрощена процедура закупки лекарств и др. Помимо этого власти ввели несколько мер поддержки ИТ-отрасли.