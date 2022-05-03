Боррель заявил об отключении новых российских банков от SWIFT
Еще несколько российских банков будут отключены от SWIFT, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель журналистам во время визита в Латинскую Америку, сообщают «РИА Новости».
Какие именно банки будут отключены, политик не стал уточнять. «Не могу сказать вам, какие именно, но они будут. А в энергетической сфере мы ищем меры, которые существенно повлияли бы на импорт российской нефти», – сказал Боррель.
Вопрос отключения еще нескольких банков от SWIFT и ограничения в части продажи российской нефти обсуждаются в рамках шестого пакета санкций в отношении России из-за спецоперации на Украине. Ранее СМИ сообщали, что шестой пакет может быть представлен странам - членам Евросоюза уже на этой неделе.
После начала спецоперации Евросоюз ввел пять пакетов антироссийских санкций, последний был введен в начале апреля. Он подразумевает запрет на покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России и начнет действовать в августе.
В начале марта Евросоюз объявил об отключении от системы SWIFT семи российских банков – ВТБ, банка «Россия», «Открытие», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Также не могут проводить переводы в валюте банки, которые попали в список SDN США – Сбербанк и Альфа-банк.
Система SWIFT позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме. При этом сама SWIFT не осуществляет никаких переводов и не хранит средства, а только передает сообщения от банка к банку о переводе. По сути, это набор договоренностей и правил взаимодействия между иностранными банками, по которым они осуществляют переводы денежных средств на счета своих клиентов, задействуя специальные корреспондентские счета в зарубежных банках.