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Politico: ЕК предложит проект шестого пакета санкций против России на следующей неделе

Ведомости

Шестой пакет санкций против России может быть представлен странам-членам Евросоюза на следующей неделе, пишет издание Politico со ссылкой на четырех высокопоставленных дипломатов. 

По словам собеседников, ограничения могут включать «определенную форму запрета» на импорт нефти. Кроме того, новые российские банки могут отключить от SWIFT. «Ожидается, что следующий пакет санкций будет представлен странам ЕС уже в понедельник, после чего послы ЕС могут обсудить его в течение недели и, возможно, принять к пятнице», — сообщил источник. 

Другие источники были более осторожными в своих оценках. Один из источников заявил, что Еврокомиссия пока не озвучила официальное решение по срокам принятия нового пакета санкций, хотя дипломаты ожидают какой-то инициативы в начале недели. «Следующая неделя — разумное время для получения предложений», — подчеркнул другой источник. 

После начала спецоперации на Украине ЕС ввел уже пять пакетов антироссийских санкций, которые, среди прочего, включают ограничения на поставки ряда российских товаров, в том числе в энергетической сфере. 11 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС начал разрабатывать шестой пакет санкций в отношении России, в него будут включены «нефтяные опции». Позже эту информацию подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Последний пакет санкций против России из-за военной операции на Украине был введен в начале апреля. Он подразумевает запрет на покупку, импорт и транзит угля и других твердых ископаемых видов топлива из России. Эмбарго на уголь начнет действовать в августе. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки также сообщала, что администрация Белого дома может в ближайшее время ввести новые санкции против России, однако детали еще прорабатываются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных