В Казахстане сообщили о просьбе торговых сетей РФ помочь с поставками из-за рубежа
Российские ритейлеры ведут переговоры о возможности наладить через Казахстан поставки товаров в Россию из-за рубежа. Такие обсуждения сейчас ведут торговые сети «Лента» и «Магнит», передает Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя управления предпринимательства и инвестиций Алма-Аты Еркебулана Оразалина.
Возможный импорт зарубежных товаров через республику чиновник назвал «сложным процессом, связанным с рядом международных ограничений».
По его данным, российский бизнес также проявляет интерес к передислокации в Казахстан. Конкретные компании Оразалин не назвал, однако привел в пример сервис такси inDriver, который перевел в республику часть своих сотрудников.
В конце апреля специализирующаяся на производстве мотоциклов компания Ural Motorcycles заявила, что перенесет производство из России в Казахстан. Решение принято из-за санкций – под них попадают поставки ряда комплектующих, необходимых для производства, также запрещен импорт техники из России. При этом большая часть мотоциклов поставляется за рубеж, в том числе в США.
2 мая МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины из-за сведений, обнародованных украинской разведкой, сообщили в пресс-службе грузинского ведомства. Украинская разведка утверждала, что Россия якобы хочет договориться с Грузией, Арменией и Азербайджаном о реэкспорте своих товаров на международные рынки под видом продукции этих стран.