В Казахстане сообщили о просьбе торговых сетей РФ помочь с поставками из-за рубежа

В конце апреля специализирующаяся на производстве мотоциклов компания Ural Motorcycles заявила, что перенесет производство из России в Казахстан. Решение принято из-за санкций – под них попадают поставки ряда комплектующих, необходимых для производства, также запрещен импорт техники из России. При этом большая часть мотоциклов поставляется за рубеж, в том числе в США.