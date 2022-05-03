Газета
Экономика

В Казахстане сообщили о просьбе торговых сетей РФ помочь с поставками из-за рубежа

Ведомости

Российские ритейлеры ведут переговоры о возможности наладить через Казахстан поставки товаров в Россию из-за рубежа. Такие обсуждения сейчас ведут торговые сети «Лента» и «Магнит», передает Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя управления предпринимательства и инвестиций Алма-Аты Еркебулана Оразалина.

«Две крупные российские сети ритейлеров, "Магнит" и "Лента", проводят переговоры о том, чтобы обеспечить через казахстанские каналы поставку товаров, которые в силу обстоятельств ограничены для поставки на российский рынок, и может возникнуть их дефицит», — сказал Оразалин. 

Возможный импорт зарубежных товаров через республику чиновник назвал «сложным процессом, связанным с рядом международных ограничений».

Ранее по теме: ЕС призвал Индию и другие страны Азии поддержать санкции против России

По его данным, российский бизнес также проявляет интерес к передислокации в Казахстан. Конкретные компании Оразалин не назвал, однако привел в пример сервис такси inDriver, который перевел в республику часть своих сотрудников. 

В конце апреля специализирующаяся на производстве мотоциклов компания Ural Motorcycles заявила, что перенесет производство из России в Казахстан. Решение принято из-за санкций – под них попадают поставки ряда комплектующих, необходимых для производства, также запрещен импорт техники из России. При этом большая часть мотоциклов поставляется за рубеж, в том числе в США.

2 мая МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины из-за сведений, обнародованных украинской разведкой, сообщили в пресс-службе грузинского ведомства. Украинская разведка утверждала, что Россия якобы хочет договориться с Грузией, Арменией и Азербайджаном о реэкспорте своих товаров на международные рынки под видом продукции этих стран.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных