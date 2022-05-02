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МИД Грузии призвал Украину объяснить заявления украинской разведки

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел Грузии Теймураз Джанджалия встретился с временным поверенным в делах Украины Андреем Касьяновым, который был вызван в ведомство из-за сведений, обнародованных украинской разведкой, сообщили в пресс-службе грузинского МИДа.

Украинская разведка утверждала, что Россия якобы хочет договориться с Грузией, Арменией и Азербайджаном о реэкспорте своих товаров на международные рынки под видом продукции этих стран.

Замминистра грузинского МИДа заявил, что распространение такой непроверенной информации наносит ущерб партнерским отношениям Грузии и Украины. Касьянова попросили предоставить доказательства информации, опубликованной разведкой минобороны Украины. Грузинский МИД отмечает, что не были подтверждены и предыдущие заявления разведки.

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«Украинский дипломат заявил на встрече, что не может дать разъяснений по поводу претензий украинской разведки на данном этапе, и пообещал передать соответствующие сообщения в компетентные органы столицы», — говорится в сообщении МИД Грузии.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук со ссылкой на ГУР также сообщала, что Тбилиси и Москва якобы ведут переговоры о налаживании «контрабандного пути» для перевозки оружия. Это заявление осудили правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и министерство финансов и служба госбезопасности, а в МИД страны был вызван Касьянов для дачи разъяснений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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