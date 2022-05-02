МИД Грузии призвал Украину объяснить заявления украинской разведки

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук со ссылкой на ГУР также сообщала, что Тбилиси и Москва якобы ведут переговоры о налаживании «контрабандного пути» для перевозки оружия. Это заявление осудили правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и министерство финансов и служба госбезопасности, а в МИД страны был вызван Касьянов для дачи разъяснений.