МИД Грузии призвал Украину объяснить заявления украинской разведки
Заместитель министра иностранных дел Грузии Теймураз Джанджалия встретился с временным поверенным в делах Украины Андреем Касьяновым, который был вызван в ведомство из-за сведений, обнародованных украинской разведкой, сообщили в пресс-службе грузинского МИДа.
Украинская разведка утверждала, что Россия якобы хочет договориться с Грузией, Арменией и Азербайджаном о реэкспорте своих товаров на международные рынки под видом продукции этих стран.
Замминистра грузинского МИДа заявил, что распространение такой непроверенной информации наносит ущерб партнерским отношениям Грузии и Украины. Касьянова попросили предоставить доказательства информации, опубликованной разведкой минобороны Украины. Грузинский МИД отмечает, что не были подтверждены и предыдущие заявления разведки.
«Украинский дипломат заявил на встрече, что не может дать разъяснений по поводу претензий украинской разведки на данном этапе, и пообещал передать соответствующие сообщения в компетентные органы столицы», — говорится в сообщении МИД Грузии.
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук со ссылкой на ГУР также сообщала, что Тбилиси и Москва якобы ведут переговоры о налаживании «контрабандного пути» для перевозки оружия. Это заявление осудили правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и министерство финансов и служба госбезопасности, а в МИД страны был вызван Касьянов для дачи разъяснений.