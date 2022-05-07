В «Росчайкофе» сообщили о риске дефицита чая из-за обнуления ввозных пошлин
В России на фоне обнуления ввозных пошлин и подорожания морских перевозок может возникнуть дефицит чая, заявил «Газете.Ru» генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
«Риски возникновения дефицита чая к осени выросли. При 10%-ных ставках на ввоз готовой чайной продукции риск дефицита гораздо ниже, чем при нулевых», — сказал Чантурия.
Он напомнил, что в марте страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отменили пошлины на 485 видов товаров, в том числе на ввоз чая в упаковках. По данным Федеральной таможенной службы, фактическая экономия поставщиков от этой льготы составляет в районе 20-40% от общей суммы начисляемых к уплате таможенных платежей.
По словам Чантурии, после введения санкций также сократилось количество прибывающих в Россию морских контейнеров, а цена их фрахта выросла. Эти факторы в результате приведут к снижению общего объема чая в России, считает он.
«Стандартный 40-футовый морской контейнер вмещает 5-7 т готового чая или 20-25 т сырья. Поскольку теперь готовый чай везти выгоднее из-за более высокой добавленной стоимости, это сильно сократит предложение иностранного сырья, на котором держится российская перерабатывающая чайная отрасль», — сказал глава «Росчайкофе».
Ассоциация планирует до конца мая убедить ЕАЭС отменить нулевую пошлину на ввоз готового чая, иначе Россия вернется «обратно в 1990-е гг.», когда в стране продавались преимущественно иностранные бренды, добавил Чантурия.
Нулевые ставки ввозных таможенных пошлин установлены в том числе на продовольствие, лекарства, сырье для металлургии и строительства, а также комплектующие для транспорта. За неделю с введения этой меры таможенные органы оформили с предоставлением льгот по ввозной пошлине порядка 50 000 т товаров, сообщала ранее ФТС.
В апреле стало известно о планах правительства снизить либо обнулить таможенные пошлины на ввоз еще около 1000 видов товаров. Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и другие ведомства активно обсуждают предложения по дополнительным видам товаров, для которых будет предусмотрено либо снижение таможенных пошлин, либо освобождение от их уплаты, сообщила замглавы ФТС Елена Ягодкина.