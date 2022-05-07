В «Росчайкофе» сообщили о риске дефицита чая из-за обнуления ввозных пошлин

Он напомнил, что в марте страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отменили пошлины на 485 видов товаров, в том числе на ввоз чая в упаковках. По данным Федеральной таможенной службы, фактическая экономия поставщиков от этой льготы составляет в районе 20-40% от общей суммы начисляемых к уплате таможенных платежей.