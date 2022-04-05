В России снизят или обнулят ввозные пошлины еще примерно на 1000 товаров

«Первым пакетом мер по снижению ввозных таможенных пошлин правительство не ограничивается, и сейчас ряд ведомств профильных — Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и другие ведомства — активно обсуждают предложения по дополнительным видам товаров, для которых будет предусмотрено либо снижение таможенных пошлин, либо освобождение от их уплаты», — сказала Ягодкина, ее слова приводит «РИА Новости». По ее словам, второй пакет включает «порядка тысячи позиций».