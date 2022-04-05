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Экономика

В России снизят или обнулят ввозные пошлины еще примерно на 1000 товаров

Ведомости

Правительство РФ планирует снизить либо обнулить таможенные пошлины на ввоз около 1000 видов товаров, рассказала на пресс-конференции замглавы Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина.

«Первым пакетом мер по снижению ввозных таможенных пошлин правительство не ограничивается, и сейчас ряд ведомств профильных — Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и другие ведомства — активно обсуждают предложения по дополнительным видам товаров, для которых будет предусмотрено либо снижение таможенных пошлин, либо освобождение от их уплаты», — сказала Ягодкина, ее слова приводит «РИА Новости». По ее словам, второй пакет включает «порядка тысячи позиций».

В рамках первого пакета, который действует с 28 марта по 30 сентября, снижены ввозные пошлины на 485 видов товаров. Нулевые ставки ввозных таможенных пошлин установлены в том числе на продовольствие, лекарства, сырье для металлургии и строительства, а также комплектующие для транспорта.

За неделю с введения этой меры таможенные органы оформили с предоставлением льгот по ввозной пошлине порядка 50 000 т товаров, отметила Ягодкина. «Преимущественно это продукты питания, такие как картофель, морковь, капуста. География поставок тоже достаточно обширна: преимущественно это поставки из Египта, Туркмении, Ирана, Китая и Израиля», — добавила она.

По данным ФТС, фактическая экономия поставщиков от этой льготы составляет в районе 20-40% от общей суммы начисляемых к уплате таможенных платежей. В ведомстве ожидают, что это позволит обеспечить более стабильные поставки продовольствия и сдержать рост цен на продукты питания для конечного потребителя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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