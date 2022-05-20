Доллар упал ниже 60 рублей впервые с апреля 2018 года
Курс доллара на торгах Московской биржи утром 20 мая опустился ниже 60 руб. впервые с апреля 2018 г., свидетельствуют данные площадки. Евро на Мосбирже упал ниже 61 руб., впервые с апреля 2017 г.
По состоянию на 10.24 мск он находится на отметке 60,2 руб. (-1,73%). Позже, в 10:30, он опустился до 59,8 руб. Евро на 10:30 мск находился на отметке 62,17 руб. (-2,2%). Позже он упал ниже 61 руб. Падение доллара и евро продолжилось и далее. Евро оказался ниже 60 руб., доллар — ниже 58 руб., четырехлетнего минимума.
В свою очередь, на 10:48 индекс Мосбиржи упал на -0,04% до 2425,83 пункта, индекс РТС – наоборот, вырос на 4% до 1296,93 пункта.
На прошлой неделе Bloomberg назвал российский рубль лучшей валютой в 2022 г., потому что с начала года она укрепилась на 11% по отношению к доллару США и стала лидером среди 31 валюты, которую отслеживает агентство. Курс рубля укрепился благодаря мерам российского правительства, которые были приняты после введения санкций.
Ранее власти ввели контроль за движением капитала, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки на внутреннем рынке и потребовали от недружественных стран оплачивать поставки газа в рублях.