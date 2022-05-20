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Экономика

Доллар упал ниже 60 рублей впервые с апреля 2018 года

Ведомости

Курс доллара на торгах Московской биржи утром 20 мая опустился ниже 60 руб. впервые с апреля 2018 г., свидетельствуют данные площадки. Евро на Мосбирже упал ниже 61 руб., впервые с апреля 2017 г.

По состоянию на 10.24 мск он находится на отметке 60,2 руб. (-1,73%). Позже, в 10:30, он опустился до 59,8 руб. Евро на 10:30 мск находился на отметке 62,17 руб. (-2,2%). Позже он упал ниже 61 руб. Падение доллара и евро продолжилось и далее. Евро оказался ниже 60 руб., доллар — ниже 58 руб., четырехлетнего минимума.

В свою очередь, на 10:48 индекс Мосбиржи упал на -0,04% до 2425,83 пункта, индекс РТС – наоборот, вырос на 4% до 1296,93 пункта.

На прошлой неделе Bloomberg назвал российский рубль лучшей валютой в 2022 г., потому что с начала года она укрепилась на 11% по отношению к доллару США и стала лидером среди 31 валюты, которую отслеживает агентство. Курс рубля укрепился благодаря мерам российского правительства, которые были приняты после введения санкций.

Ранее власти ввели контроль за движением капитала, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки на внутреннем рынке и потребовали от недружественных стран оплачивать поставки газа в рублях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных