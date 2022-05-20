Доллар упал ниже 60 рублей впервые с апреля 2018 года

По состоянию на 10.24 мск он находится на отметке 60,2 руб. (-1,73%). Позже, в 10:30, он опустился до 59,8 руб. Евро на 10:30 мск находился на отметке 62,17 руб. (-2,2%). Позже он упал ниже 61 руб. Падение доллара и евро продолжилось и далее. Евро оказался ниже 60 руб., доллар — ниже 58 руб., четырехлетнего минимума.