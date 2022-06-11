Росстат назвал число живущих за чертой бедности россиян

В конце прошлого года Росстат представил данные по числу россиян, живущих за чертой бедности, исходя из новой методики расчета. По новым данным, по итогам III квартала число россиян, живущих за чертой бедности, составило 16 млн человек (11% населения), что на 2,8 млн человек меньше, чем по итогам II квартала. По итогам девяти месяцев 2021 г. за границей бедности в России находилось 12,1% населения, или 17,6 млн человек.