Росстат назвал число живущих за чертой бедности россиян
Численность населения России с доходами ниже границы бедности в I квартале 2022 г. достигла 20,9 млн человек или 14,3% жителей страны, подсчитал Росстат. Граница бедности в начале текущего года составила 12 916 руб.
По данным Росстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля россиян, находящихся за чертой бедности, выросла на 0,1 п.п., или на 0,1 млн человек. Главной причиной ведомство называет инфляцию, которая ускорилась к началу 2021 г. до 11,54% и превысила среднедушевые номинальные денежные доходы — они выросли на 10,9% и составили 36 234 руб.
«Реальные денежные доходы сократились по сравнению с I кварталом 2021 года на 1,0%, а реальные располагаемые денежные доходы – на 1,2%», — говорится в сообщении.
Средняя номинальная начисленная заработная плата составила 60 101 руб. (+15,0%), а реальная заработная плата выросла на 3,1%, отмечает Росстат.
Росстат оценивает численность населения с денежными доходами ниже установленной границы бедности с 1992 г. До ноября 2021 г. в качестве критерия границы бедности использовался показатель величины прожиточного минимума, базирующийся на стоимости потребительской корзины на соответствующий момент времени, а также обязательных платежей и сборов.
В конце прошлого года Росстат представил данные по числу россиян, живущих за чертой бедности, исходя из новой методики расчета. По новым данным, по итогам III квартала число россиян, живущих за чертой бедности, составило 16 млн человек (11% населения), что на 2,8 млн человек меньше, чем по итогам II квартала. По итогам девяти месяцев 2021 г. за границей бедности в России находилось 12,1% населения, или 17,6 млн человек.
Границы бедности в январе — сентябре Росстат привязал к доходу в 12 770 руб. в месяц для трудоспособного населения, 9727 руб. для пенсионеров и 11 591 руб. для детей.