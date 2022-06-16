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Экономика

Миллер связал высокие цены на газ с действиями европейских регуляторов

Ведомости

Благодарить за высокие цены на газ необходимо европейских регуляторов, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, пишут «РИА Новости».

Выступая на сессии «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра» Миллер отметил, что сейчас на рынке наблюдаются ценовые шоки. «Мы стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но все это началось не вчера, не сегодня – и здесь надо сказать «огромное спасибо» зарубежным регуляторам, в частности европейским регуляторам», – цитирует агентство председателя правления «Газпрома».

4 июня «Газпром» сообщил о снижении поставок в ЕС по газопроводу «Северный поток» на 40% – с плановых 167 млн куб. м до 100 млн куб. м в сутки. В компании пояснили, что на компрессорной станции «Портовая» работают 3 из 4 газоперекачивающих агрегатов, потому что немецкая Siemens не вернула в срок агрегаты, которые находятся у нее на ремонте.

15 июня «Газпром» заявил об остановке еще одного газотурбинного двигателя Siemens, после чего суточная производительность КС «Портовая» снизится до 67 млн куб. м. Спотовые цены на газ в Европе отреагировали на сообщение «Газпрома» ростом более чем на 10%. По данным биржи ICE, на хабе TTF в Нидерландах к 16.30 мск котировки выросли до $1155 за 1000 куб. м. Siemens же объяснила задержку поставок оборудования санкциями Канады.

Ранее по теме: Siemens не может вернуть оборудование для «Северного потока» из-за санкций Канады

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных