Миллер связал высокие цены на газ с действиями европейских регуляторов

Выступая на сессии «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра» Миллер отметил, что сейчас на рынке наблюдаются ценовые шоки. «Мы стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но все это началось не вчера, не сегодня – и здесь надо сказать «огромное спасибо» зарубежным регуляторам, в частности европейским регуляторам», – цитирует агентство председателя правления «Газпрома».