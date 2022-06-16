Миллер связал высокие цены на газ с действиями европейских регуляторов
Выступая на сессии «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра» Миллер отметил, что сейчас на рынке наблюдаются ценовые шоки. «Мы стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но все это началось не вчера, не сегодня – и здесь надо сказать «огромное спасибо» зарубежным регуляторам, в частности европейским регуляторам», – цитирует агентство председателя правления «Газпрома».
4 июня «Газпром» сообщил о снижении поставок в ЕС по газопроводу «Северный поток» на 40% – с плановых 167 млн куб. м до 100 млн куб. м в сутки. В компании пояснили, что на компрессорной станции «Портовая» работают 3 из 4 газоперекачивающих агрегатов, потому что немецкая Siemens не вернула в срок агрегаты, которые находятся у нее на ремонте.
15 июня «Газпром» заявил об остановке еще одного газотурбинного двигателя Siemens, после чего суточная производительность КС «Портовая» снизится до 67 млн куб. м. Спотовые цены на газ в Европе отреагировали на сообщение «Газпрома» ростом более чем на 10%. По данным биржи ICE, на хабе TTF в Нидерландах к 16.30 мск котировки выросли до $1155 за 1000 куб. м. Siemens же объяснила задержку поставок оборудования санкциями Канады.