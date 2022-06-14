Siemens не может вернуть оборудование для «Северного потока» из-за санкций Канады
В Siemens отметили, что работают над поиском решения. «Для поддержания работы трубопровода необходимо, чтобы эти турбины периодически ремонтировались. Один двигатель в настоящее время проходит капитальный ремонт в Монреале. По техническим причинам капитальный ремонт этих авиационных газовых турбин может быть выполнен только на предприятии Siemens Energy в Монреале, Канада», – цитирует издание представителя компании.
Ранее 14 июня в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что компания снизит поставки по газопроводу «Северный поток», потому что Siemens вовремя не вернул из ремонта газоперекачивающие агрегаты и теперь в связи с предписанием Ростехнадзора на компрессорной станции «Портовая» можно использовать только три агрегата.
В «Газпроме» отметили, что сейчас можно обеспечить поставки до 100 млн куб. м газа в сутки при плановом объеме в 167 млн куб. м.
10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщал, что не может принимать российский газ для прокачки в Европу через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», потому что Киев утратил контроль над компрессорной станцией «Новопсков», находящейся на территории ЛНР.