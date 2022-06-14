Siemens не может вернуть оборудование для «Северного потока» из-за санкций Канады

В Siemens отметили, что работают над поиском решения. «Для поддержания работы трубопровода необходимо, чтобы эти турбины периодически ремонтировались. Один двигатель в настоящее время проходит капитальный ремонт в Монреале. По техническим причинам капитальный ремонт этих авиационных газовых турбин может быть выполнен только на предприятии Siemens Energy в Монреале, Канада», – цитирует издание представителя компании.