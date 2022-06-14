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Siemens не может вернуть оборудование для «Северного потока» из-за санкций Канады

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Siemens Energy не может доставить «Газпрому» отремонтированный насос для газопровода «Северный поток» из-за санкций Канады, сообщил РБК.

В Siemens отметили, что работают над поиском решения. «Для поддержания работы трубопровода необходимо, чтобы эти турбины периодически ремонтировались. Один двигатель в настоящее время проходит капитальный ремонт в Монреале. По техническим причинам капитальный ремонт этих авиационных газовых турбин может быть выполнен только на предприятии Siemens Energy в Монреале, Канада», – цитирует издание представителя компании.

Ранее 14 июня в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что компания снизит поставки по газопроводу «Северный поток», потому что Siemens вовремя не вернул из ремонта газоперекачивающие агрегаты и теперь в связи с предписанием Ростехнадзора на компрессорной станции «Портовая» можно использовать только три агрегата.

В «Газпроме» отметили, что сейчас можно обеспечить поставки до 100 млн куб. м газа в сутки при плановом объеме в 167 млн куб. м.

10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщал, что не может принимать российский газ для прокачки в Европу через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка», потому что Киев утратил контроль над компрессорной станцией «Новопсков», находящейся на территории ЛНР.  

Ранее по теме: «Газпром» снизит поставки по «Северному потоку» из-за задержки ремонта оборудования
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных