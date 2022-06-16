Минпромторг выделит более 20 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в мае 2022 г. сократились на 83,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и составили 24 268 единиц. Продажи «АвтоВАЗа» за минувший месяц упали на 84% до 6012 машин. Таким же существенным было падение продаж и у других популярных в России марок – у Kia продажи сократились на 81% до 3606 авто, Hyundai – на 82% до 2916 штук.