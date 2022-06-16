Минпромторг выделит более 20 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили
На совещании по вопросам развития автомобильной промышленности России было принято решение о выделении 20,7 млрд руб. на поддержку спроса на машины, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Он уточнил, что на возобновление программы автокредитования будет направлено 10,2 млрд руб., на льготный лизинг – 4,9 млрд руб., на скидки по электрическому транспорту – 2,6 млрд руб., на газомоторную технику – 3,3 млрд рублей.
«Была поставлена задача президентом обновить стратегию развития автопрома за 2 месяца, чтобы окончательно определиться с мерами поддержки, в том числе на ближайшую трехлетку», — сказал Мантуров.
По словам главы Минпромторга, эти средства должны быть выделены в ближайшее время «чтобы простимулировать рынок именно той продукцией, которая беспрепятственно производится и может быть поставлена нашим потребителям».
Во время совещания президент России Владимир Путин отметил, что необходимо обеспечить доступность автомобилей для граждан – например, на стоимость машин должны повлиять снизившиеся цены на металл. По его мнению, рынок легковых автомобилей сейчас требует внимания, поскольку на нем «образовался дефицит предложения и резко возросли цены».
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в мае 2022 г. сократились на 83,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и составили 24 268 единиц. Продажи «АвтоВАЗа» за минувший месяц упали на 84% до 6012 машин. Таким же существенным было падение продаж и у других популярных в России марок – у Kia продажи сократились на 81% до 3606 авто, Hyundai – на 82% до 2916 штук.