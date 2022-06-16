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Экономика

Минпромторг выделит более 20 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили

Ведомости

На совещании по вопросам развития автомобильной промышленности России было принято решение о выделении 20,7 млрд руб. на поддержку спроса на машины, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Он уточнил, что на возобновление программы автокредитования будет направлено 10,2 млрд руб., на льготный лизинг –  4,9 млрд руб., на скидки по электрическому транспорту – 2,6 млрд руб., на газомоторную технику – 3,3 млрд рублей.

«Была поставлена задача президентом обновить стратегию развития автопрома за 2 месяца, чтобы окончательно определиться с мерами поддержки, в том числе на ближайшую трехлетку», — сказал Мантуров.

По словам главы Минпромторга, эти средства должны быть выделены в ближайшее время «чтобы простимулировать рынок именно той продукцией, которая беспрепятственно производится и может быть поставлена нашим потребителям».

Во время совещания президент России Владимир Путин отметил, что необходимо обеспечить доступность автомобилей для граждан – например, на стоимость машин должны повлиять снизившиеся цены на металл. По его мнению, рынок легковых автомобилей сейчас требует внимания, поскольку на нем «образовался дефицит предложения и резко возросли цены».

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в мае 2022 г. сократились на 83,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и составили 24 268 единиц. Продажи «АвтоВАЗа» за минувший месяц упали на 84% до 6012 машин. Таким же существенным было падение продаж и у других популярных в России марок – у Kia продажи сократились на 81% до 3606 авто, Hyundai – на 82% до 2916 штук.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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