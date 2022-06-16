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Экономика

Путин: снижение цен на металл должно отразиться на стоимости автомобилей

Ведомости

Падение цен на металл должно отразиться на стоимости автомобилей – они должны быть доступными для граждан, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

«Сейчас особого внимания требует, конечно, рынок легковых автомобилей, на котором образовался дефицит предложения и резко возросли цены. Прислушался бы и к мнению министра финансов, все-таки у нас действительно цены падают на металл, курс поменялся, и, безусловно, это должно отразиться на ценах», – приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что есть другие составляющие производства автомобилей, которые подталкивают цены вверх, но, по его мнению, нужно предпринять шаги в «нужном направлении для людей» и обеспечить доступность автомобилей для граждан.

16 июня «АвтоВАЗ» сообщил о старте продаж нового автомобиля LADA Granta Classic 2022 г. выпуска – предприятие возобновило производство после простоя, спровоцированного недостатком комплектующих из-за разрыва цепочек поставок и санкций.

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в мае 2022 г. сократились на 83,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и составили 24 268 единиц. Продажи «АвтоВАЗа» за минувший месяц упали на 84% до 6012 машин. Таким же существенным было падение продаж и у других популярных в России марок – у Kia продажи сократились на 81% до 3606 авто, Hyundai – на 82% до 2916 штук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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