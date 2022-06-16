Путин: снижение цен на металл должно отразиться на стоимости автомобилей
Падение цен на металл должно отразиться на стоимости автомобилей – они должны быть доступными для граждан, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.
«Сейчас особого внимания требует, конечно, рынок легковых автомобилей, на котором образовался дефицит предложения и резко возросли цены. Прислушался бы и к мнению министра финансов, все-таки у нас действительно цены падают на металл, курс поменялся, и, безусловно, это должно отразиться на ценах», – приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.
Президент отметил, что есть другие составляющие производства автомобилей, которые подталкивают цены вверх, но, по его мнению, нужно предпринять шаги в «нужном направлении для людей» и обеспечить доступность автомобилей для граждан.
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в мае 2022 г. сократились на 83,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. и составили 24 268 единиц. Продажи «АвтоВАЗа» за минувший месяц упали на 84% до 6012 машин. Таким же существенным было падение продаж и у других популярных в России марок – у Kia продажи сократились на 81% до 3606 авто, Hyundai – на 82% до 2916 штук.