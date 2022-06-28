Wirtualna Polsa: Польша выставит счет «Газпрому» за прекращение поставок газа

27 апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу в связи с отказом платить за него в рублях, о чем сообщил в своем Telegram-канале. Под ограничение поставок попала также Болгария. В то же время Польша посчитала новые условия оплаты России нарушением договора между странами. 23 мая Варшава объявила о разрыве ямальского соглашения с Москвой о поставках газа, которое было подписано в 1993 г., писал РБК.