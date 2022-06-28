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Wirtualna Polsa: Польша выставит счет «Газпрому» за прекращение поставок газа

Ведомости

Польша намерена выставить счет российскому «Газпрому», потребовав компенсации за потери, которые понесла польская сторона из-за прекращения поставок газа в страну, заявил министр государственных активов страны Яцек Сасин во время конференции, проходившей в польском Сенате. Об этом пишет Wirtualna Polska.

«Мы намерены выставить счет "Газпрому" в ответ на его решение о прекращении поставок газа в Польшу. Мы уже согласовали этот вопрос с руководством Польской нефтегазовой компании (PGNiG). Такого рода решения не могут приниматься в одностороннем порядке», — отметил Сасин.

По его словам, Польша располагает сегодня достаточным количеством газа, что позволяет обеспечить этим энергоресурсом не только отдельных граждан, но и целые учреждения. Государство в центре Европы поставляет топливо через газопорт в Свиноуйсьце, сотрудничая в этой сфере с Германией, Литвой и южными соседними странами, а также имеет собственные газовые месторождения.

Министр добавил, что на сегодняшний день Польша смогла заполнить свои газохранилища на 100%, продемонстрировав свою «предусмотрительность».

27 апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу в связи с отказом платить за него в рублях, о чем сообщил в своем Telegram-канале. Под ограничение поставок попала также Болгария. В то же время Польша посчитала новые условия оплаты России нарушением договора между странами. 23 мая Варшава объявила о разрыве ямальского соглашения с Москвой о поставках газа, которое было подписано в 1993 г., писал РБК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных