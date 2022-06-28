Wirtualna Polsa: Польша выставит счет «Газпрому» за прекращение поставок газа
Польша намерена выставить счет российскому «Газпрому», потребовав компенсации за потери, которые понесла польская сторона из-за прекращения поставок газа в страну, заявил министр государственных активов страны Яцек Сасин во время конференции, проходившей в польском Сенате. Об этом пишет Wirtualna Polska.
«Мы намерены выставить счет "Газпрому" в ответ на его решение о прекращении поставок газа в Польшу. Мы уже согласовали этот вопрос с руководством Польской нефтегазовой компании (PGNiG). Такого рода решения не могут приниматься в одностороннем порядке», — отметил Сасин.
По его словам, Польша располагает сегодня достаточным количеством газа, что позволяет обеспечить этим энергоресурсом не только отдельных граждан, но и целые учреждения. Государство в центре Европы поставляет топливо через газопорт в Свиноуйсьце, сотрудничая в этой сфере с Германией, Литвой и южными соседними странами, а также имеет собственные газовые месторождения.
Министр добавил, что на сегодняшний день Польша смогла заполнить свои газохранилища на 100%, продемонстрировав свою «предусмотрительность».
27 апреля «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу в связи с отказом платить за него в рублях, о чем сообщил в своем Telegram-канале. Под ограничение поставок попала также Болгария. В то же время Польша посчитала новые условия оплаты России нарушением договора между странами. 23 мая Варшава объявила о разрыве ямальского соглашения с Москвой о поставках газа, которое было подписано в 1993 г., писал РБК.