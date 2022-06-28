ЦБ обяжет российские банки подтверждать электронную почту клиентов
Центральный банк России решил обязать банки подтверждать электронную почту клиентов, на которую направляются уведомления и выписки о банковских операциях, говорится в указании, опубликованном на сайте регулятора.
Документ вступит в силу с 1 октября 2022 г. Согласно новым поправкам, кредитные организации обяжут идентифицировать устройства клиентов при проведении банковских операций в режиме онлайн. Если банковская операция осуществляется через мобильное приложение, то банк должен будет проверить телефонный номер клиента на основе анализа характера, параметров и объема совершаемых операций.
Кредитным организациям также теперь необходимо предоставлять ЦБ информацию об инцидентах защиты информации и мерах, которые были приняты по реагированию на них, а также о сайтах, которые используются ими для ведения банковской деятельности.