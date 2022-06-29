Украина и ЕС договорились о свободном транзите товаров автотранспортом

Украина и Европейский союз (ЕС) подписали соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, которое отменяет необходимость получения перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в европейские государства, сообщает министерство инфраструктуры Украины на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).