Украина и ЕС договорились о свободном транзите товаров автотранспортом
Украина и Европейский союз (ЕС) подписали соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, которое отменяет необходимость получения перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в европейские государства, сообщает министерство инфраструктуры Украины на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
«Оно упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска», – говорится в сообщении министерства.
Кроме того, Украина и Евросоюз договорились об отмене требования для водителей автомобилей иметь международное водительское удостоверение.
Соглашение вступает в силу 29 июня и будет действительно в течение одного года. Также предусмотрена возможность продления срока его действия, добавили в ведомстве.