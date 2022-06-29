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Экономика

Украина и ЕС договорились о свободном транзите товаров автотранспортом

Ведомости

Украина и Европейский союз (ЕС) подписали соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, которое отменяет необходимость получения перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в европейские государства, сообщает министерство инфраструктуры Украины на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Оно упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска», – говорится в сообщении министерства.

Кроме того, Украина и Евросоюз договорились об отмене требования для водителей автомобилей иметь международное водительское удостоверение.

Соглашение вступает в силу 29 июня и будет действительно в течение одного года. Также предусмотрена возможность продления срока его действия, добавили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных