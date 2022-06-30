Unilever утратил лидерство на российском рынке мороженого

Согласно рейтингу, объем производства «Ренна» достиг 50 400 т мороженого в год. На фабриках компании выпускаются продукты под такими брендами, как «Коровка из Кореновки», «Алексеевское» и «Облака из молока». В свою очередь у Unilever этот показатель составил 45 000 т в год, британская компания сместилась на вторую строчку рейтинга. Она производит мороженое таких брендов, как «Магнат», Cornetto, «Инмарко», MAX, «Золотой стандарт» и других.