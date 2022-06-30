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Бизнес

Unilever утратил лидерство на российском рынке мороженого

Ведомости

Группа компаний «Ренна» была объявлена крупнейшим производителем мороженого в России, сместив с позиции лидера индустрии Unilever впервые за десять лет. Об этом стало известно из рейтинга производителей мороженого, опубликованного на портале Milknews.

Согласно рейтингу, объем производства «Ренна» достиг 50 400 т мороженого в год. На фабриках компании выпускаются продукты под такими брендами, как «Коровка из Кореновки», «Алексеевское» и «Облака из молока». В свою очередь у Unilever этот показатель составил 45 000 т в год, британская компания сместилась на вторую строчку рейтинга. Она производит мороженое таких брендов, как «Магнат», Cornetto, «Инмарко», MAX, «Золотой стандарт» и других.

На третьем месте по выпуску мороженого оказалась группа компаний «Айсберри», которой принадлежат бренды «Пломбир вологодский», «Филевское». Объем ее производства составил 44 000 т. Четвертое место заняла группа компаний «Русский холодъ» с показателем в 32 000 т мороженого в год. На полках магазинов можно встретить ее бренды «48 копеек», Movenpick, eXtreme, Oreo.

Замыкает пятерку лидеров Froneri с 25 900 т в год. В топ-10 российских мороженщиков остались «Чистая Линия», «Славица», «Челны холод», «ФРОСТ» и «Новосибхолод».

В Unilever не стали комментировать результаты рейтинга. При этом «Коммерсантъ» пишет, что в компании столкнулись с сокращением импорта сырья и упаковочных материалов, из-за чего «испытывают ряд операционных трудностей». Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев отмечает, что основные трудности индустрия мороженого испытает в конце 2022 г., когда начнется подготовка к следующему сезону и потребуется закупать расходные материалы и комплектующие для оборудования. При этом поставка большинства из них недоступна из-за западных санкций.

8 марта Unilever объявила о приостановке экспорта и импорта своей продукции в Россию, а также прекращении всех расходов на СМИ и рекламу в стране в связи со спецоперацией на Украине. Это также может негативно сказаться на отрасли выпуска мороженого, подчеркнул Груздев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных