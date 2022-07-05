ФНБ за июнь сократился на 1,7 трлн рублей

В ведомстве отметили, что в долларах объем фонда вырос на $12,8 млрд — до $210,621 млрд. На данный момент на счетах по учету средств ФНБ в Банке России находится 50,872 млн евро, 5,492 млрд китайских юаней и почти 554,9 т золота в обезличенной форме, а также 319,4 млн руб.