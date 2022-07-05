ФНБ за июнь сократился на 1,7 трлн рублей
На 1 июня объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составлял более 12,475 трлн руб., однако в конце июня он сократился до почти 10,8 трлн руб., таким образом падение составило 1,7 трлн руб., сообщает пресс-служба Минфина.
В ведомстве отметили, что в долларах объем фонда вырос на $12,8 млрд — до $210,621 млрд. На данный момент на счетах по учету средств ФНБ в Банке России находится 50,872 млн евро, 5,492 млрд китайских юаней и почти 554,9 т золота в обезличенной форме, а также 319,4 млн руб.
В июне 50 млрд руб. из ФНБ было размещено в привилегированные акции Газпромбанка. Кроме того, 4,2 млрд руб. были вложены в облигации Фонда ЖКХ.
В начале июня Минфин представил отчет по динамике ФНБ за май 2022 г. Согласно нему, рост за май составил чуть более 1,47 трлн руб. Данный объем ФНБ был эквивалентен $197,725 млрд, рост в валюте по итогам мая составил $42,771 млрд.