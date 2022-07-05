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Экономика

ФНБ за июнь сократился на 1,7 трлн рублей

Ведомости

На 1 июня объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составлял более 12,475 трлн руб., однако в конце июня он сократился до почти 10,8 трлн руб., таким образом падение составило 1,7 трлн руб., сообщает пресс-служба Минфина.

В ведомстве отметили, что в долларах объем фонда вырос на $12,8 млрд — до $210,621 млрд. На данный момент на счетах по учету средств ФНБ в Банке России находится 50,872 млн евро, 5,492 млрд китайских юаней и почти 554,9 т золота в обезличенной форме, а также 319,4 млн руб.

В июне 50 млрд руб. из ФНБ было размещено в привилегированные акции Газпромбанка. Кроме того, 4,2 млрд руб. были вложены в облигации Фонда ЖКХ.

В начале июня Минфин представил отчет по динамике ФНБ за май 2022 г. Согласно нему, рост за май составил чуть более 1,47 трлн руб. Данный объем ФНБ был эквивалентен $197,725 млрд, рост в валюте по итогам мая составил $42,771 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных