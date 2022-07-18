Глава МИД Австрии: отказ от российского газа в ЕС не обсуждается
Отказ от поставок газа из России в Евросоюз не обсуждается, потому что это сильно затронуло бы европейские страны, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг по прибытии на Совет глав МИД ЕС в Брюсселе.
«Ключевое слово — газ. Раньше велась жесткая дискуссия о том, что мы должны перестать получать газ (из России), и мы, как и ряд других стран ЕС, четко сказали — это не обсуждается, потому что это сильно затронуло бы нас. Тут мы должны быть реалистами, даже если это неприятно в эмоциональном плане», — отметил Шалленберг (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в Австрии с самого начала говорили, что нужно вводить санкции, которые затронут Россию, а не вернутся в ЕС бумерангом.
Президент России Владимир Путин в конце марта поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами в рубли. В мае Шалленберг заявлял, что Австрия не планирует платить за поставляемый Россией газ в рублях. Министр по делам энергетики и климата Австрии Леоноре Гевесслер сообщала о планах ЕС отказаться от российского газа к 2027 г.
Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил в интервью Bild, что хранилища газа в ФРГ заполнены на 65%, однако этого недостаточно, чтобы пережить холода без российского газа. Мюллер призвал не паниковать и отметил, что частным домохозяйствам стоит беспокоиться меньше всего, потому что их снабжают газом дольше, чем промышленность. В случае прекращения поставок из России страна будет получать энергоресурсы из Норвегии, Голландии и Бельгии, а в перспективе — с немецких терминалов СПГ, добавил он.
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