Глава МИД Австрии: отказ от российского газа в ЕС не обсуждается

«Ключевое слово — газ. Раньше велась жесткая дискуссия о том, что мы должны перестать получать газ (из России), и мы, как и ряд других стран ЕС, четко сказали — это не обсуждается, потому что это сильно затронуло бы нас. Тут мы должны быть реалистами, даже если это неприятно в эмоциональном плане», — отметил Шалленберг (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в Австрии с самого начала говорили, что нужно вводить санкции, которые затронут Россию, а не вернутся в ЕС бумерангом.