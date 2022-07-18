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Глава МИД Австрии: отказ от российского газа в ЕС не обсуждается

Ведомости

Отказ от поставок газа из России в Евросоюз не обсуждается, потому что это сильно затронуло бы европейские страны, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг по прибытии на Совет глав МИД ЕС в Брюсселе. 

«Ключевое слово — газ. Раньше велась жесткая дискуссия о том, что мы должны перестать получать газ (из России), и мы, как и ряд других стран ЕС, четко сказали — это не обсуждается, потому что это сильно затронуло бы нас. Тут мы должны быть реалистами, даже если это неприятно в эмоциональном плане», — отметил Шалленберг (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в Австрии с самого начала говорили, что нужно вводить санкции, которые затронут Россию, а не вернутся в ЕС бумерангом. 

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами в рубли. В мае Шалленберг заявлял, что Австрия не планирует платить за поставляемый Россией газ в рублях. Министр по делам энергетики и климата Австрии Леоноре Гевесслер сообщала о планах ЕС отказаться от российского газа к 2027 г. 

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил в интервью Bild, что хранилища газа в ФРГ заполнены на 65%, однако этого недостаточно, чтобы пережить холода без российского газа. Мюллер призвал не паниковать и отметил, что частным домохозяйствам стоит беспокоиться меньше всего, потому что их снабжают газом дольше, чем промышленность. В случае прекращения поставок из России страна будет получать энергоресурсы из Норвегии, Голландии и Бельгии, а в перспективе — с немецких терминалов СПГ, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных