Глава регулятора ФРГ усомнился в возможности пережить зиму без российского газа
Газохранилища Германии заполнены почти на 65%, однако этого недостаточно, чтобы пережить холода без российского газа, заявил в интервью газете Bild глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.
«Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа. Работы по техническому обслуживанию газопровода Nord Stream 1 должны завершиться в четверг. Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу и в каком количестве», — сказал Мюллер.
Мюллер ответил на вопрос издания о том, когда власти позволят энергетическим компаниям переложить высокие цены на газ на потребителей в случае полного прекращения поставок из России. Глава регулятора заявил, что, несмотря на приостановку работы «Северного потока», значительного скачка цен на топливо не было. Это может означать, по его словам, что «рынки уже заложили в цену потерю поставок российского газа и что мы достигли плато цен на газ».
Мюллер призвал «не паниковать» и отметил, что частным домохозяйствам меньше всего стоит беспокоиться: они снабжаются газом дольше, чем промышленность. В регуляторе также исключают сценарий, при котором Германия полностью останется без газа. В случае прекращения поставок из России страна будет получать энергоресурсы из Норвегии, Голландии и Бельгии, а в перспективе — с немецких терминалов СПГ.
Федеральное сетевое агентство Германии считает, что цены на газ в 2023 г. вырастут в три раза, заявил ранее Мюллер в интервью RND. Он отмечал, что гражданам ФРГ следует активнее сокращать расход газа, поскольку «каждый сэкономленный киловатт может помочь отсрочить или даже предотвратить отключения промышленных пользователей и замедлить рост расходов домохозяйств».
В июне «Газпром» сократил подачу газа в страны Европы через «Северный поток» до 67 млн куб. м при плановом объеме в 100 млн куб. м газа в сутки из-за того, что немецкая Siemens Energy не вернула вовремя газоперекачивающий агрегат, необходимый для обеспечения поставок. 11 июля «Газпром» приостановил работу газопровода для проведения плановых работ на 10 дней.