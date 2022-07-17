Глава регулятора ФРГ усомнился в возможности пережить зиму без российского газа

Мюллер ответил на вопрос издания о том, когда власти позволят энергетическим компаниям переложить высокие цены на газ на потребителей в случае полного прекращения поставок из России. Глава регулятора заявил, что, несмотря на приостановку работы «Северного потока», значительного скачка цен на топливо не было. Это может означать, по его словам, что «рынки уже заложили в цену потерю поставок российского газа и что мы достигли плато цен на газ».