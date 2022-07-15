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The Telegraph сообщил о риске отставки Шольца из-за энергетического кризиса в Германии

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц может потерять свою должность из-за усугубления энергетического кризиса в стране, считает журналист Дэниел Джонсон. Об этом он заявил в статье для издания The Telegraph.

По его словам, в ФРГ начался поиск виновных в том, что Германия выбрала отказ от развития атомной энергетики и впала в полную зависимость от России. Джонсон добавил, что две трети избирателей осуждают Шольца за его «бессилие в обеспечении энергетической безопасности страны».

Журналист отметил, что граждане страны и правительство находятся в панике из-за острого энергетического кризиса и страха перед будущим. «Если использование газа не будет резко сокращено, ожидается, что запасы закончатся к январю. В таком случае Германия столкнется с худшим спадом с 1940-х годов: экономика сократится более чем на 12%, производство флагманской автомобильной промышленности упадет на 17%, а до 6 млн рабочих мест окажется под угрозой», — пишет Джонсон.

Обозреватель The Telegraph считает, что Олаф Шольц рискует остаться без своей должности, если не «капитулирует перед [президентом России Владимиром] Путиным».

Ранее в Германии назвали сроки отказа от российского угля и нефти. Так, правительство страны планирует перестать покупать уголь у России с 1 августа. А от поставок нефти собираются отказаться с 31 декабря. Таким образом Германия хочет избавиться от энергетической зависимости от России.

Пока что страна продолжает получать российский газ, но объемы поставок значительно сократились с начала спецоперации России на Украине. В июне Россия на 40% сократила поставки газа по «Северному потоку», сославшись в том числе на то, что немецкая Siemens Energy из-за санкций не вернула из Канады вовремя газоперекачивающий агрегат, необходимый для обеспечения поставок. В результате переговоров властей Германии и Канады Оттава решила вернуть турбину. Отмечалось, что в таком случае у России не будет предлога, чтобы не возобновлять поставки по газопроводу.

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Ранее по теме: Будет ли «Газпром» возобновлять поставки газа по «Северному потоку»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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