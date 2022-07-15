The Telegraph сообщил о риске отставки Шольца из-за энергетического кризиса в Германии
Канцлер Германии Олаф Шольц может потерять свою должность из-за усугубления энергетического кризиса в стране, считает журналист Дэниел Джонсон. Об этом он заявил в статье для издания The Telegraph.
По его словам, в ФРГ начался поиск виновных в том, что Германия выбрала отказ от развития атомной энергетики и впала в полную зависимость от России. Джонсон добавил, что две трети избирателей осуждают Шольца за его «бессилие в обеспечении энергетической безопасности страны».
Журналист отметил, что граждане страны и правительство находятся в панике из-за острого энергетического кризиса и страха перед будущим. «Если использование газа не будет резко сокращено, ожидается, что запасы закончатся к январю. В таком случае Германия столкнется с худшим спадом с 1940-х годов: экономика сократится более чем на 12%, производство флагманской автомобильной промышленности упадет на 17%, а до 6 млн рабочих мест окажется под угрозой», — пишет Джонсон.
Обозреватель The Telegraph считает, что Олаф Шольц рискует остаться без своей должности, если не «капитулирует перед [президентом России Владимиром] Путиным».
Ранее в Германии назвали сроки отказа от российского угля и нефти. Так, правительство страны планирует перестать покупать уголь у России с 1 августа. А от поставок нефти собираются отказаться с 31 декабря. Таким образом Германия хочет избавиться от энергетической зависимости от России.
Пока что страна продолжает получать российский газ, но объемы поставок значительно сократились с начала спецоперации России на Украине. В июне Россия на 40% сократила поставки газа по «Северному потоку», сославшись в том числе на то, что немецкая Siemens Energy из-за санкций не вернула из Канады вовремя газоперекачивающий агрегат, необходимый для обеспечения поставок. В результате переговоров властей Германии и Канады Оттава решила вернуть турбину. Отмечалось, что в таком случае у России не будет предлога, чтобы не возобновлять поставки по газопроводу.
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