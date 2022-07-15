The Telegraph сообщил о риске отставки Шольца из-за энергетического кризиса в Германии

Пока что страна продолжает получать российский газ, но объемы поставок значительно сократились с начала спецоперации России на Украине. В июне Россия на 40% сократила поставки газа по «Северному потоку», сославшись в том числе на то, что немецкая Siemens Energy из-за санкций не вернула из Канады вовремя газоперекачивающий агрегат, необходимый для обеспечения поставок. В результате переговоров властей Германии и Канады Оттава решила вернуть турбину. Отмечалось, что в таком случае у России не будет предлога, чтобы не возобновлять поставки по газопроводу.