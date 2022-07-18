Газета
Экономика

Песков дал оценку текущей ситуации в российской экономике

Ведомости

Текущая ситуация в российской экономике складывается лучше, чем ожидали западные партнеры, однако осложняется их недружественными действиями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«То, что есть проблемы, – да, безусловно, ситуация текущая она осложняется недружелюбной средой, недружелюбным окружением со стороны коллективного Запада. Но в то же время она гораздо лучше того, чего ожидал тот самый коллективный Запад, когда шел на попытки блокады нас, нашей экономики, введение санкций — и так далее, и тому подобное», — отметил представитель Кремля.

По его словам, здесь нужно все рассматривать в комплексе, а в комплексе ситуация «имеет проблемы, но она лучше, чем то, чего ожидали западники».

В начале июля президент России Владимир Путин заявил, что западные страны хотели с помощью санкций ударить по российской экономике и посеять раздор в обществе, однако им не удалось это сделать. При этом он отметил, что попытки Запада навязать миру свой миропорядок обречены на неудачу.

Евросоюз с начала спецоперации на Украине ввел в отношении России шесть пакетов санкций и, как ранее сообщал Bloomberg, в настоящее время ведет работу над седьмым. В проекте нового пакета, который предполагает в том числе введение запрета на ввоз золота из России, не изложены ограничения на импорт готовых ювелирных изделий, что может оставить «лазейки», узнала газета Politico.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных