Песков дал оценку текущей ситуации в российской экономике
Текущая ситуация в российской экономике складывается лучше, чем ожидали западные партнеры, однако осложняется их недружественными действиями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«То, что есть проблемы, – да, безусловно, ситуация текущая она осложняется недружелюбной средой, недружелюбным окружением со стороны коллективного Запада. Но в то же время она гораздо лучше того, чего ожидал тот самый коллективный Запад, когда шел на попытки блокады нас, нашей экономики, введение санкций — и так далее, и тому подобное», — отметил представитель Кремля.
По его словам, здесь нужно все рассматривать в комплексе, а в комплексе ситуация «имеет проблемы, но она лучше, чем то, чего ожидали западники».
В начале июля президент России Владимир Путин заявил, что западные страны хотели с помощью санкций ударить по российской экономике и посеять раздор в обществе, однако им не удалось это сделать. При этом он отметил, что попытки Запада навязать миру свой миропорядок обречены на неудачу.
Евросоюз с начала спецоперации на Украине ввел в отношении России шесть пакетов санкций и, как ранее сообщал Bloomberg, в настоящее время ведет работу над седьмым. В проекте нового пакета, который предполагает в том числе введение запрета на ввоз золота из России, не изложены ограничения на импорт готовых ювелирных изделий, что может оставить «лазейки», узнала газета Politico.
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