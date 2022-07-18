Песков дал оценку текущей ситуации в российской экономике

«То, что есть проблемы, – да, безусловно, ситуация текущая она осложняется недружелюбной средой, недружелюбным окружением со стороны коллективного Запада. Но в то же время она гораздо лучше того, чего ожидал тот самый коллективный Запад, когда шел на попытки блокады нас, нашей экономики, введение санкций — и так далее, и тому подобное», — отметил представитель Кремля.