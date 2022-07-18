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Экономика

Минцифры поддержало переход на новую систему признания оборудования отечественным

Ведомости

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций поддержало переход на балльную систему, которая позволит определить уровень локализации телеком-оборудования, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

«Минцифры поддерживает переход на использование балльной системы для определения степени локализации», — рассказали в пресс-службе. Такая система позволит точно определять сложность и объем технологических операций, которые были использованы при создании конечного изделия, отметили в министерстве. 

Такую систему ранее разработали Минцифры, Минпромторг и АНО «Консорциум «Телекоммуникационное технологии», сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Соответствующий проект постановления правительства был направлен на согласование 29 июня. В документе прописаны критерии для определения уровня «отечественности» базовых станций, коммутаторов, оборудования интернета вещей (IoT), телевизионных камер, антенн, микрофонов, радиолокационной аппаратуры и иной техники.

Производитель обязан быть правообладателем конструкторской и технологической документации, иметь товарный знак и исключительные права на него, а также исходный код ПО. Все это необходимо для признания оборудования российским и получения доступа на рынок государственных закупок. Помимо этого компания обязана иметь производственную базу на территории РФ и сервисные центры. За каждую произведенную операцию будет начисляться определенное количество баллов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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