Минцифры поддержало переход на новую систему признания оборудования отечественным

Производитель обязан быть правообладателем конструкторской и технологической документации, иметь товарный знак и исключительные права на него, а также исходный код ПО. Все это необходимо для признания оборудования российским и получения доступа на рынок государственных закупок. Помимо этого компания обязана иметь производственную базу на территории РФ и сервисные центры. За каждую произведенную операцию будет начисляться определенное количество баллов.