«Коммерсантъ» узнал о планах ввести систему оценки для признания телеком-оборудования отечественным

Согласно проекту, оборудование будет признано российским и получит доступ к рынку госзакупок, если его производитель имеет права на конструкторскую и технологическую документацию в полном объеме, а также обладает исключительными правами на товарный знак и исходный код софта. Вдобавок компания должна иметь сервисы гарантийного обслуживания в России и производственную базу (свою или контрактную) на территории страны.