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Технологии

«Коммерсантъ» узнал о планах ввести систему оценки для признания телеком-оборудования отечественным

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Для телекоммуникационного оборудования может быть введена балльная система, по которой оно признается отечественным. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства.

Документ устанавливает критерии, по которым будет определяться страна происхождения телеком-оборудования и его уровень «отечественности». Речь идет, например, о базовых станциях, коммутаторах, оборудовании интернета вещей (IoT), микрофонах и т. д.

Согласно проекту, оборудование будет признано российским и получит доступ к рынку госзакупок, если его производитель имеет права на конструкторскую и технологическую документацию в полном объеме, а также обладает исключительными правами на товарный знак и исходный код софта. Вдобавок компания должна иметь сервисы гарантийного обслуживания в России и производственную базу (свою или контрактную) на территории страны.

За каждую производственную операцию разработчику телеком-оборудования будут начисляться баллы. Например, за сборку и монтаж компонентов на печатную плату можно будет получить 10 баллов, а за запись на оборудование ПО — 5 баллов. По данным «Коммерсанта», инспектировать производственные площадки планируют с помощью выездных проверок.

Отмечается, что документ разрабатывался Минцифры, Минпромторгом и АНО «Консорциум «Телекоммуникационные технологии» (АНО КТТ). По словам источника в правительстве, 29 июня проект отправили на согласование.

В АНО «КТТ» подчеркнули, что балльная система будет стимулировать «развитие компетенций по разработке и производству оборудования». Делать это планируют с помощью мер поддержки компаний в зависимости от уровня освоения технологий и применения российской электронно-компонентной базы.

После начала спецоперации России на Украине ряд крупнейших производителей телеком-оборудования, включая Nokia и Ericsson, объявили о приостановке поставок в Россию и производства техники в стране. Изначально участники рынка беспокоились из-за возможного дефицита оборудования. Но, по их словам, сейчас поставки начинают налаживаться. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных