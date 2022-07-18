Путин поддержал запрет на иностранное ПО на негосударственных объектах КИИ

Чернышенко отметил, что необходимо определить специальные условия использования существующего иностранного ПО, пока работа над отечественными аналогами еще не завершена. Он также уточнил, что важно «избежать такой ситуации, когда они [пользователи] законсервируют зарубежные решения и будут продолжать на них работать, не развиваясь». В связи с этим требования по использованию отечественного ПО должны распространяться на все значимые объекты КИИ, а не только на те, которые принадлежат госструктурам и госкомпаниям.