Путин поддержал запрет на иностранное ПО на негосударственных объектах КИИ
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поддержал инициативу вице-премьера Дмитрия Чернышенко запретить использование зарубежного программного обеспечения на любых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), включая негосударственные, передает «Интерфакс».
Чернышенко отметил, что необходимо определить специальные условия использования существующего иностранного ПО, пока работа над отечественными аналогами еще не завершена. Он также уточнил, что важно «избежать такой ситуации, когда они [пользователи] законсервируют зарубежные решения и будут продолжать на них работать, не развиваясь». В связи с этим требования по использованию отечественного ПО должны распространяться на все значимые объекты КИИ, а не только на те, которые принадлежат госструктурам и госкомпаниям.
Кроме того, Чернышенко предложил создать единый каталог, с опорой на который компании будут определять, относится ли конкретный тип информационной системы к значимым объектам КИИ или нет.
Предполагается, что запрет на зарубежный софт для различных отраслей и типов информационных систем вступит в силу в то же время, когда отечественные решения будут готовы к массовому использованию. Конкретные сроки будут установлены правительством.
С 31 марта указом президента госзаказчикам запрещено закупать иностранное ПО для объектов КИИ, а полностью отказаться от его использования они должны с 1 января 2025 г.
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