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Путин поддержал запрет на иностранное ПО на негосударственных объектах КИИ

Ведомости

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поддержал инициативу вице-премьера Дмитрия Чернышенко запретить использование зарубежного программного обеспечения на любых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), включая негосударственные, передает «Интерфакс». 

Чернышенко отметил, что необходимо определить специальные условия использования существующего иностранного ПО, пока работа над отечественными аналогами еще не завершена. Он также уточнил, что важно «избежать такой ситуации, когда они [пользователи] законсервируют зарубежные решения и будут продолжать на них работать, не развиваясь». В связи с этим требования по использованию отечественного ПО должны распространяться на все значимые объекты КИИ, а не только на те, которые принадлежат госструктурам и госкомпаниям.

Кроме того, Чернышенко предложил создать единый каталог, с опорой на который компании будут определять, относится ли конкретный тип информационной системы к значимым объектам КИИ или нет.

Предполагается, что запрет на зарубежный софт для различных отраслей и типов информационных систем вступит в силу в то же время, когда отечественные решения будут готовы к массовому использованию. Конкретные сроки будут установлены правительством. 

С 31 марта указом президента госзаказчикам запрещено закупать иностранное ПО для объектов КИИ, а полностью отказаться от его использования они должны с 1 января 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных