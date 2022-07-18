США не будут вводить пошлины на азотные удобрения из России
Комиссия по международной торговле США (ITC) признала, что импорт карбамидо-аммиачной смеси (КАС) из России, а также из Тринидада и Тобаго не вредит местным производителям, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление комиссии.
Расследование в отношении поставок КАС из России и Тринидада и Тобаго было инициировано летом 2021 г. по заявлению CF Industries Holdings, крупнейшего местного производителя этого вида удобрений.
В июне Минторг США решил наложить антидемпинговые пошлины на удобрения, поставляемые из России, под предлогом того, что они продаются ниже «справедливой» цены. По версии ведомства, российские производители КАС получают субсидии, которые попадают под американские компенсационные меры, в результате чего удобрения продаются по заниженной стоимости.
Для того, чтобы пошлины вступили в силу, необходимо было получить утвердительное заключение ITC. В этом случае ставки пошлин на удобрения, произведенные компанией «Акрон», могли быть установлены на уровне 8,16%, на продукцию «Еврохима» и нескольких других компаний — 23,98%, в то время как для «Куйбышевазота» и ГК «Азот» они могли превышать 122%.