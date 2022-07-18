США не будут вводить пошлины на азотные удобрения из России

Для того, чтобы пошлины вступили в силу, необходимо было получить утвердительное заключение ITC. В этом случае ставки пошлин на удобрения, произведенные компанией «Акрон», могли быть установлены на уровне 8,16%, на продукцию «Еврохима» и нескольких других компаний — 23,98%, в то время как для «Куйбышевазота» и ГК «Азот» они могли превышать 122%.