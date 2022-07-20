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Стоимость авиакеросина на бирже впервые поднялась выше 68 800 рублей за тонну

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Стоимость топлива для реактивных двигателей — авиакеросина — поднялась до 68 882 руб. за тонну и обновила исторический максимум, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

За день цена на авиационный керосин выросла на 1,4%. Предыдущий рекорд был 4 июля, тогда цена дошла до 68 322 руб. за тонну.

Помимо этого подорожал также и бензин АИ-92 — на 2,7% до 40 696 руб. за тонну, АИ-95 — на 3,2% до 46 865 руб. Летнее дизельное топливо увеличилось в цене на 0,6% и достигло 56 078 руб. за тонну.

Также выросла цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) на 5,1%, сейчас она достигает 9 223 руб. за тонну.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рост цены на авиакеросин называют парадоксальным. «С авиакеросином сложилась парадоксальная ситуация. Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», — говорил 19 июня руководитель ФАС Максим Шаскольский. Однако он отметил, что сложившаяся ситуация не влияет на стоимость билетов на самолеты, так как авиакомпании получают выплаты в рамках демпферного механизма.

Ранее по теме: Глава ФАС назвал парадоксальным рост цен на авиакеросин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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