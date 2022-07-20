Стоимость авиакеросина на бирже впервые поднялась выше 68 800 рублей за тонну

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рост цены на авиакеросин называют парадоксальным. «С авиакеросином сложилась парадоксальная ситуация. Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», — говорил 19 июня руководитель ФАС Максим Шаскольский. Однако он отметил, что сложившаяся ситуация не влияет на стоимость билетов на самолеты, так как авиакомпании получают выплаты в рамках демпферного механизма.