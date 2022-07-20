Стоимость авиакеросина на бирже впервые поднялась выше 68 800 рублей за тонну
Стоимость топлива для реактивных двигателей — авиакеросина — поднялась до 68 882 руб. за тонну и обновила исторический максимум, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
За день цена на авиационный керосин выросла на 1,4%. Предыдущий рекорд был 4 июля, тогда цена дошла до 68 322 руб. за тонну.
Помимо этого подорожал также и бензин АИ-92 — на 2,7% до 40 696 руб. за тонну, АИ-95 — на 3,2% до 46 865 руб. Летнее дизельное топливо увеличилось в цене на 0,6% и достигло 56 078 руб. за тонну.
Также выросла цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) на 5,1%, сейчас она достигает 9 223 руб. за тонну.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рост цены на авиакеросин называют парадоксальным. «С авиакеросином сложилась парадоксальная ситуация. Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается», — говорил 19 июня руководитель ФАС Максим Шаскольский. Однако он отметил, что сложившаяся ситуация не влияет на стоимость билетов на самолеты, так как авиакомпании получают выплаты в рамках демпферного механизма.
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